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台风红霞︱打风最怕屋企渗水 留意4大高危黑点 附专家建议预防方法

家居装修
更新时间：13:34 2026-07-25 HKT
发布时间：12:47 2026-07-24 HKT

台风「红霞」正逐渐增强及影响香港，天文台表示，红霞现正集结在香港之东南偏东约300公里，预料向西北偏西移动，时速约20公里，横过南海东北部，大致移向广东东部沿岸，预料今日稍后本地风力会逐渐增强，狂风骤雨增多。面对恶劣天气，最令人头痛莫过于家中突然出现渗水。为避免不必要的损失和麻烦，《星岛头条》综合资深验楼师及专家意见，点出打风期间四大最常见的家居渗水黑点及预防方法。

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4大最常见家居渗水黑点：

黑点1︰窗户或窗台边缘

窗户边缘无疑是渗水问题的重灾区，资深验楼师赖达明（明哥）解释，主要原因是窗扇边缘用来防水的胶边老化破损，或者是窗框和外墙接合处的防水层失效。

住户可准备防水胶及油辘或油扫，在确保室外窗边干爽后，直接涂抹防水胶堵截漏水源头。同时，住户应在打风前检查窗户状况，包括开关窗口时的顺畅度、窗的五金配件是否完好无缺，特别留意防水胶边是否有破损及老化，有问题请即找铝窗师傅修理或整个更换。

若发现窗框胶边有破损老化而来不及处理，紧急处理方法是将胶袋或保鲜纸卷成条状，放入漏水窗框内，再关窗锁紧以临时密封，此举可暂时代替窗框胶边，阻止水因压力渗进屋内，亦可使用车行专用、吸水力强的「鹿皮布」放置在缝隙处吸水。

黑点2︰冷气机

另一不可忽视的漏水位置是冷气机，原因是强风可能把雨水透过机尾吹入冷气机内，假如窗口机封边的玻璃胶随着时间老化而产生罅隙，大风大雨时亦有可能将雨水逼入室内。

住户应详细检查冷气机及连接位，若发现罅隙或缺口，在干爽情况下可用一般玻璃胶填补；若出现渗水才作紧急处理，则需要使用「暴风胶」，亦可尝试用胶袋或毛巾摄入机身与窗户的缝隙应付。

相关文章：暴雨袭港！屋企水浸点算？专家教紧急处理+装修防漏全攻略

黑点3︰抽气扇

厨房及浴室的抽气扇容易被风吹起，遇上风雨时渗水机会更高。应对抽气扇的渗水风险，最直接方法是用大型垃圾胶袋将包裹外露机身，或者使用绳索稳妥固定扇叶。住户亦可关上厨房及浴室的门窗，避免空气对流，从源头上减少扇叶转动，防止「撇雨」。

黑点4︰露台趟门

露台趟门面积大，轨道及门缝位置都可以是入水位。要采用紧急防水措施，便须在门框四周，特别是在低位位置贴上防水胶纸，并在门前放置沙包或挡板作为第二道防线。当然，治本之道在于日常维护，应经常清理排水管及沟渠口上的杂物垃圾，确保所有去水位去水流畅。

延伸阅读：冷气机渗水急救法

香港空调制冷业职工总会会务主任许锡强特别提醒，切勿在台风中开启正对强风位置的冷气机，因为强风有可能会直吹冷气机尾部，如果风速大于机内散热风扇的风力，就会形成顶风现象，此时风扇会变慢，甚至反方向运转，摩打在无法散热下或停止运作，最严重可致起火。如果冷气机散热风扇损坏的话，维修费亦较为昂贵，约1,000至2,000元。

相关文章：窗户漏水好头痕 专家拆解两大常见成因 一招教你短时间治水

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