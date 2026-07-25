台风红霞｜9大必做家居防风措施 冷气机易成渗水位 专家教路用一物急救 附消防处爆窗应对

【红霞/台风/打风/天文台】台风红霞逐渐逼近广东东部，天文台指，按照现时预测路径，红霞会在本港东北100公里左右掠过，明早（26日）于惠州至汕尾一带登陆，预料其烈风区将会逐渐影响本港，晚间风势会进一步上升，天文台会在今晚10时10分改发8号烈风或暴风信号。为人身安全，市民都应该尽量留在家中，不过强大的风力也可能破坏家居设备，小则引致窗户玻璃破裂和财物损失，严重更可能受伤，因此打风前做好准备工作至关重要！不少人都会在窗上贴胶纸，但其实要注意的地方还有很多，本文整理了9大家居防风必备安全措施，助大家平安渡过「台风天」。

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9大家居防风必备安全措施：

贴「米字型」防止玻璃窗爆

相信不少市民准备为家中玻璃窗贴上胶纸，不过胶纸要怎样贴才能比较稳阵？天文台曾实测，发现原来用「米字型」的方式贴窗，能有效减低台风对玻璃窗破坏。

天文台YouTube频道曾访问有「港版伽利略」之称的都会大学交通意外重组训练课程导师卢觉强，介绍正确的胶纸贴窗方法。卢觉强在影片中指，玻璃破碎有两个原因，第一是在台风期间，杂物乱飞可能会撞到玻璃窗而产生碎裂。第二是因为风速大，导致玻璃震荡而产生频率震荡，如果频率震荡与玻璃的自然频率震荡相同时，就会产生共鸣反应，较容易令玻璃震碎。

卢觉强建议，市民用胶纸贴窗时，最好用「米字型」贴法，一来比较悭胶纸，二来比较透光，较适合香港环境使用。他更表示，贴了「米字型」胶纸的玻璃受撞击，虽然有出现裂痕，但玻璃碎没四溅。

消防处4招应对爆窗

如果家中窗户不幸被强风吹走，消防处建议采取以下措施：

远离破裂的窗户。碎裂的玻璃可能带有尖锐的碎片，可能对人安全造成威胁 到屋内未受影响的地方躲避，寻找没有破裂窗户的房间或其他安全的地方，以避免受到玻璃碎片的伤害 致电999求助。如果你需要紧急援助，请拨打紧急求助热线，让相关单位能够及时提供协助 在台风期间，避免使用不牢固的物体来遮盖破窗，因为它们可能无法承受风力，导致进一步的破损和危险

打风开冷气随时烧机+渗水急救法

香港空调制冷业职工总会会务主任许锡强表示，无论是窗口式还是分体式冷气机，制冷运作原理都是先将空气抽入机内，再在冷气机尾部将热气吹出室外散热。

当遇上台风吹袭，强风有可能会直吹冷气机尾部，如果风速大于机内散热风扇的风力，就会形成顶风现象，此时风扇会变慢，甚至反方向运转，摩打在无法散热下或停止运作，最严重可致起火。许锡强表示，不建议在打风期间开启当风位置的冷气机。如果冷气机散热风扇损坏的话，维修费约1,000至2,000元。

另外打风期间，除了窗边、露台趟门及抽气扇外，冷气机位亦是渗水黑点。许锡强指，如果当窗口式冷气机位于风位，强风有可能将雨水由机尾，吹入冷气机内，他指有关问题难以避免，应急方法是先用胶袋楔住罅隙。至于另一个入水原因，就是窗口机封边的玻璃胶随时间老化，产生罅隙，大风大雨有可能将雨水逼入室内，解决方法是趁天气好时重新更换玻璃胶。



不过他指，大家毋须太担心强风所致的冷气入水问题，因为这些雨水一般不会接触到线路及摩打，未必会造成冷气机损毁。许锡强指，打风后过，最常见的冷气问题就是摩打损毁，原因是强风将冷气的内部结构吹烂，一般发生在一些使用年期较长的冷气。至于窗口机被强风吹入屋的问题，许指每次打风都发生1至2宗，起因通常是安装冷气时未有装上锁机螺丝。

家居保险保障财物损失

如果家中冷气机因台风损毁的话，家居保险会否受保？一般而言，家居保险会保障台风所造成的财物损失，由于冷气机属于财物一部分，理论上亦会受保，不过每间保险公司、每类家居保险计划的保障范围不尽相同，赔偿也设有上限，投保人应该留意条款细节。

台风不但有可能对室内财物造成损毁，更有机会将窗户及冷气机吹落街，部份家居保险可赔偿投保人对第三者造成的身体或财产损失的法律责任。假如家居财物因台风造成损失，住户应在可行及安全的情况下尽量减低损失，并保留损坏物品，以及拍照作纪录，以便索偿时作佐证。