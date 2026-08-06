越南外国客穿高衩透视裙入古迹 职员劝离获赞

出外旅游应入乡随俗，除了言行举止，合适的穿著亦是对当地文化的尊重。越南岘港会安市近日发生一宗游客穿著争议事件，1名外国女游客身穿开高衩的黑色透视裙，准备进入古迹「日本桥」（Chua Cầu）参观时，遭女职员上前提醒，指该服装不符合文化遗产场所规范请她离开。相关影片被上传至facebook后，引发大量讨论，不少越南网友肯定导览员的处理方式。

越媒《青年报》报道，事件发生于周二（4日），地点位于越南岘港市会安古城内的日本桥。网路流传影片显示，1名外国女游客穿著黑色透视材质服装，设计包含高开衩，准备进入古迹参观。



女导览员发现后，主动上前，以礼貌态度用英文向游客说明会安古迹参观时的服装规范，并表示：「抱歉，你不能穿这样的服装进入文化遗产区域。」女游客与同行友人听取说明后，表现配合，随后一起离开古迹范围。



影片曝光后，facebook吸引网民数千次互动，许多网友支持导览员在维护文化空间庄严性的同时，也采取温和沟通方式。不少越南网友认为，游客出国旅行时应「稍微了解一下想前往地点的文化」。



女导览员张裴玉奎（Trương Bui Ngọc Khue）事后证实，自己就是影片中的工作人员。她表示，会安古城对进入古城区的游客有穿著整洁、得体的规定。