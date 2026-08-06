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珍惜生命︱西村力站姐Mina南韩TikTok直播轻生 疑不堪网暴走上绝路

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更新时间：13:33 2026-08-06 HKT
发布时间：13:33 2026-08-06 HKT

南韩首尔日前发生一宗直播悲剧。一名长期居住在南韩、在社交平台拥有约8万名粉丝的20多岁日籍女站姐「Mina」，于周三（5日）凌晨在其位于首尔龙山区的住所进行TikTok直播时突然轻生。极端过程全程实时播出，引发线上目击网民极度恐慌。

被证实当场死亡

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《韩联社》及南韩警方通报，首尔龙山警察署于8月5日凌晨5时许接获紧急报案。报案人为该名日籍女站姐的友人，焦急地向警方表示「朋友正在直播中试图轻生」。与此同时，多名目击直播的网民亦纷纷在社群平台X（前称Twitter）上发文，请求警方迅速出动救援。警方与消防人员抵达现场时，该女已无生命迹象，当场证实死亡。

随后有网民及媒体披露，该名离世的日本籍女子网名为「Mina」，现年26岁，是南韩国人气男团ENHYPEN日籍成员NI-KI（西村力）的资深知名粉丝。

「站姐」源自韩国追星文化，指经营偶像粉丝应援站的核心管理者。他们常携带专业长焦相机跟随偶像行程，拍摄高画质照片与影片发布于社群平台，为偶像宣传并供粉丝观赏。

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有传事件的起因涉及追星争议与网络霸凌。在今年7月底ENHYPEN的美国演唱会上，Mina曾试图向成员善禹递送向日葵道具，并拜托对方转交给NI-KI，惟未能成功。其后，她被部分粉丝指责此举「不尊重成员」及「试图在会场刷存在角力」。

不久后，NI-KI在一次不点名的直播中提及「有些粉丝只拼命想刷存在感、求关注，让人感到可惜」，这番言论迅速被部分偏激粉丝对号入座，并锁定Mina发起大规模网暴。

Mina后来在网上发文公开道歉并宣布退出粉丝圈，网暴现象未有停止，怀疑这让她走向绝路。目前，警方正对事件作深入调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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