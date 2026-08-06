台风白海豚｜明下午直扑冲绳 至少612航班取消影响逾9万人

继熊本地震后，日本再度面临天灾威胁。日本气象厅预测，今年第13号台风「白海豚」于今晚最接近大东岛地区，暴风圈明日清晨亦会触及冲绳；当局预料，台风明日下午最接近冲绳本岛，届时当地海陆空交通将严重受阻。

相关新闻：热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果

中心最大风速可达每秒40米

据《琉球新报》报道，受「白海豚」影响，冲绳至今最少612个航班被迫取消，逾9万名旅客受影响。

其中日本航空（JAL）集团宣布取消今日至8日共205个航班；全日空（ANA）取消今日至9日共246个航班；空之子航空（Solaseed Air）亦决定取消今日至9日共54个航班；天马航空（Skymark）今明两日共有55个航班停飞；乐桃航空明日则有52个航班取消。

海上交通方面，冲绳旅客船协会表示，截至5日下午4时，以冲绳离岛航路为主的船班中，已有至少92班取消。

日本气象厅预测，台风暴风圈最快今日上午触及大东岛地区，明日清晨再笼罩冲绳本岛。预料冲绳本岛今日风势将逐渐显著增强，明日至9日前后更有机会出现狂风暴雨，阵风威力甚至可能摧毁部份房屋。

根据日本气象厅今日上午11时45分发布的预测，「白海豚」中心最大风速为每秒40米，最大瞬间风速可达每秒60米。