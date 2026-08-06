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俄乌局势｜乌指北韩导弹部队已进驻俄西部 或部署120枚及6发射器

即时国际
更新时间：11:42 2026-08-06 HKT
发布时间：11:42 2026-08-06 HKT

乌克兰军事情报机构近日指出，北韩导弹部队已开始进驻俄罗斯西部，未来可能配备多达120枚弹道导弹及6套发射系统，用于对乌克兰发动攻击。

俄方2年前已使用北韩导弹

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路透社引述乌克兰情报总局报道，俄军计划在西部沃罗涅日州（Voronezh），部署一支规模约90人、隶属于俄军第112导弹旅的部队；而平壤目前已向俄罗斯提供40枚KN-23和KN-24导弹。

俄朝双方下月将召开高级别会谈，以确定具体部署方案及导弹总数。消息人士透露华府已掌握相关情报，美国白宫与中情局暂未发表评论。

乌军指出，相较于同类型的俄制「伊斯坎德尔」（Iskander）短程弹道导弹，北韩的KN-23及KN-24导弹虽然准确度较低，但弹头威力更大、射程更远，过去屡次造成大量平民伤亡。俄军首次被证实使用北韩导弹，可追溯至2024年1月2日对哈尔科夫的袭击；而就在上周，俄军再发射北韩导弹袭击克里维利赫市，导致平民一家五口身亡。

与其他弹道武器无异，北韩制导弹原则上只能由美制「爱国者」防空系统进行拦截。然而，乌克兰现有的「爱国者」导弹数量有限，近期俄军的密集攻击已凸显出此一防空瓶颈。

泽连斯基：俄正接收3万北韩士兵

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近年，俄朝关系迅速深化并结为亲密盟友，两国更于2024年签署共同防御条约。乌克兰官员指出，北韩不仅已向俄罗斯提供数百万发炮弹，更曾向俄罗斯库尔斯克地区派遣1.4万名士兵，以抵御乌军在2024年的地面反攻。

乌总统泽连斯基今年7月中旬透露，俄罗斯正准备额外接收3万名北韩士兵参与对乌军事行动。

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