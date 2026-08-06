广岛原爆81周年︱高市早苗称日本肩负「无核世界」使命 重申无核三原则

今年是美国向日本广岛投下原子弹81周年，广岛和平纪念公园近日举行悼念仪式，超过120个国家、地区及欧盟的代表出席；日揆高市早苗则重申日本将坚持无核三原则。

日本为唯一遭遇核爆国家

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6日早上8时15分，即当年原子弹爆炸的一刻，全场出席人士一同为死难者默哀。日本首相高市早苗致辞时表示，日本作为全球唯一遭遇过核爆的国家，肩负著为实现「无核武世界」而不懈努力的使命；她强调日本将继续坚持「不拥有、不制造、不引进核武」的无核三原则。

广岛市长松井一实则在仪式上宣读《和平宣言》，对当前核武器被威胁使用甚至被默许的局势表达强烈危机感。他批评无视国际法的「大国霸权行径」正从根本上动摇世界的和平与稳定，并呼吁国际社会为废除核武器采取实质行动。他更向世界各国领导人发问：「还要让期盼废核的市民社会失望到何时？」

据统计，1945年发生的广岛与长崎原子弹爆炸共造成约21万至22万人死亡，若计入后续因辐射伤害陆续过世的人数，总死亡人数估计超过34万人。