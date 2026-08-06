英国97岁中风妇第6次挑战「机翼漫步」 再破健力士纪录只为筹款︱有片

英国97岁老妇人布罗梅奇（Betty Bromage）近日第六次完成「机翼漫步」（Wing Walking）极限运动，并刷新自己保持的「全球最年长女性机翼漫步者」健力士世界纪录。她此举旨在为去年为其治疗中风的医院筹集善款，并计划于100岁时再度挑战。

为感谢医疗团队而挑战

布罗梅奇于2025年8月不幸中风，语言表达能力至今仍受影响。而为感谢车顿咸及格洛斯特医院（Cheltenham and Gloucester Hospital）团队当时的悉心照顾，她决定站上飞行中的飞机机翼进行极限表演。

医院慈善机构代表伊莫金．辛姆斯（Imogen Sims）对布罗梅奇的善举表示感激，并指出这笔捐款将用于添置医疗设备，改善患者与医护人员的环境。布罗梅奇坦言，年轻时当护士看过的名言「人只能活一次，有善事就应及时做」对她影响深远，亦成为她坚持大胆筹款的背后动力。

盼百岁再飞

自87岁起，布罗梅奇在过去10年间已累积6次机翼漫步的经验。她坦言，随著年纪增长，自己已无法驾驶且视力转差，若不找些事情做会容易感到沮丧与无聊，因此希望在能力范围内继续挑战自我。

谈到过程中的困难，她笑言因为身材矮小，爬上机翼反而是最难的部分，但只要站上去就没问题，更打趣指游乐场的设施比机翼漫步更可怕。心态积极的她更兴奋地透露，打算在两年半后、即自己满100岁时，再次挑战机翼漫步。

机翼漫步（Wing Walking）是一种极限运动与特技表演。挑战者会把自己绑在正在飞行中的双翼飞机机翼表面上站立、行走，甚至做出倒转等动作。飞机在空中飞行时速度极快，还可能伴随盘旋、翻转或垂直下降，过程非常惊险刺激。

