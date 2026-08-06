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游泰注意｜新例无须乘客在场可开行李箱检查 10月生效 吁贵重物品勿托运

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更新时间：09:11 2026-08-06 HKT
发布时间：09:11 2026-08-06 HKT

泰国航空安全措施将迎来重大升级。泰国民航局（CAAT）宣布，将于今年10月16日起正式执行于2月24日发布的《2026年飞机承运托运行李检查条例》。新规定的核心内容，是赋予机场安保人员在特定疑虑情况下，无须乘客亲自到场，即可直接打开托运行李进行安检开箱查验的权力，以加强航空安全防线。

怀疑藏违禁品可直接开箱 查实扣留不予归还

根据新规，机场运营方将承担托运行李安全检查的主体责任。若安保人员基于合理理由，怀疑托运行李中藏有爆炸物、违禁品、危险品或其他航空禁运物品，有权在乘客不在场的情况下直接开锁或打开查验。

泰国新例无须乘客在场可开行李箱检查，10月生效，当局呼吁旅客，贵重物品勿托运。法新社
泰国新例无须乘客在场可开行李箱检查，10月生效，当局呼吁旅客，贵重物品勿托运。法新社

如经查实行李内确属违禁物品，执法部门将依法予以扣留，且不予归还，并会依据相关法律法规对涉事旅客作进一步处理。

全程录影放通知单 确保开检过程透明可追溯

为确保开箱检查过程透明且可追溯，保障旅客权益，新规定对机场运营方设立了严格的程序要求。所有进行开检的行李均必须进行全程录影记录，且机场营运方须详细记录每次开检情况并通知相关乘客。

此外，安检人员在完成检查后，必须在行李内部放置统一的「行李检查通知单」，明确告知旅客其行李曾被打开查验及原因。

当局倡用TSA锁头 贵重物品切勿托运

为减少因安检过程带来的行程延误和不便，泰国民航局向赴泰及转机旅客提出三大出行建议：

一、提前自查：出行前应仔细核对托运行李内容，确保不夹带任何违禁品或危险物品； 二、选用合规锁具：建议使用国际通行的TSA认证锁具，以便安检人员在必要时无损开检，避免锁具被破坏； 三、贵重物品随身携带：切勿将贵重物品、易碎品、重要文件或关键个人物品放入托运行李中。

泰国民航局强调，旅客应在每次飞行前主动了解最新的禁运物品清单及各机场安检规定，以保障自身出行顺畅，同时共同维护航班运行的整体安全水平。

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