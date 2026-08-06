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美国16岁救生员浪尖救人影片全美热传 人性善意缝合社会撕裂

即时国际
更新时间：08:55 2026-08-06 HKT
发布时间：08:55 2026-08-06 HKT

在美国政治撕裂加剧、社会氛围沉闷的当下，一段16岁救生员跃入巨浪救人的影片，近日成为全美罕见的共同话题。这不仅是一场惊险的浪尖救援，更是当前充满对峙、焦虑不安的美国社会中，重拾对人性善意与英雄精神的共同价值。

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跨越立场为英雄形象喝采

过去一周，16岁救生员威廉斯（Ryder Williams）的救人画面在美国媒体及社交平台广泛流传。从美国广播公司在三藩市的分台ABC7，到CNN及霍士新闻频道，地方与全国媒体都大幅报道这名少年的故事。

一个名叫乔许的加州居民笑着对记者说：「好像看到蜘蛛侠跳进海里救人。」事发于上月25日，在圣克鲁兹西布赖特州立海滩一名10岁男童在浅水处失足，被浪卷至离岸深水处。有目击者摄到，近3米高的巨浪一波波压下，威廉斯紧紧抱住全身瘫软的男孩，努力让男孩的头部露出水面，两人数度消失在白色浪花里，最终平安返回岸边。

随后影片在网上流传。总统特朗普次子艾瑞克在X平台转发后，一周内观看次数突破4300万；特朗普随后也分享影片，并称将邀请威廉斯前往白宫领奖。

对威廉斯而言，自己只是做了救生员该做的工作，他也将赞誉归功给所有救生员。然而，这场救援之所以在全美引起如此强烈的共鸣，不仅因为美国社会向来推崇平民在危急时刻挺身而出的英雄形象，也因为这样跨越立场的共同喝采，在当下的美国越来越少见。

这场振奋人心的救援或许无法弥合美国的政治分歧，也无法减轻民众正在承受的经济、医疗、住房与工作压力。

盖洛普6月底公布的一项民调便显示，美国建国250周年之际，仅33%的美国成年人表示，对于身为美国人感到「极度自豪」，创下这项调查有史以来最低点。加州小学教师波蒂特则向记者称，当前的政治与社会氛围令她感到失望，但威廉斯的表现，让她重新燃起对年轻世代的信心。她表示，一些学生看到影片后，也开始说起自己希望能在别人需要时伸出援手。

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