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SpaceX火箭残骸高速撞月球留坑 体积堪比5层楼或扬起逾百万公斤碎屑

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更新时间：08:40 2026-08-06 HKT
发布时间：08:40 2026-08-06 HKT

美国太空探索技术公司SpaceX一件废弃的火箭残骸，自去年以来在太空漂浮，相信已在昨日高速撞击月球表面，估计扬起逾100万公斤碎屑。这块残骸的大小相当于一栋五层楼房，在地球上的重量至少4公吨。专家认为该撞击不会对地球构成威胁，但会在月球留下直径约27米、深约5米的陨石坑。

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完成任务后太空漂浮逾年

是次撞击主角是SpaceX旗下「猎鹰9号」火箭的第2节（上级）。该火箭去年1月从佛罗里达州升空，把美国萤火虫太空公司的「蓝色幽灵一号」及日本ispace公司的「强韧号」登月器送往月球。通常情况下，这类火箭残骸在把有效载荷送入轨道精确位置后，会落回地球大气层并燃烧殆尽，或者坠入海洋。然而，「猎鹰9号」火箭的第2节在完成任务后，却没有返回地球。这件庞大废弃物的体积相当于一栋5层楼房，在地球上的重量至少4公吨（4000公斤）。

由于登月任务需极强推力，火箭上方的这块部件在成功释放登月器后，已经耗尽所有燃料，只能在月球附近漫无目的地漂浮。在过去约18个月内，残骸受地球、月球及太阳的引力拉扯，飞行轨迹被逐步改变。自火箭发射以来便持续追踪这枚火箭的独立天文学家葛瑞（Bill Gray）去年9月发现，这件残骸将于今年8月5日与月球擦身而过。然而在经过精确计算之后，他意识到这次不仅是接近，而是直接撞击。

全球首富马斯克创立的SpaceX表示，这次碰撞纯属意外，是自然天体力量造成的结果。该公司高层谢曼周一解释称，在太阳活动与引力的共同作用下，这件无法控制的残骸最终被推向月球轨道。

残骸相信已于美东时间周三凌晨2时35分（香港时间下午2时35分），以每秒约2.43公里（时速约8690公里，约7倍音速）的速度，砸向月球正面西侧边缘的爱因斯坦陨石坑(该陨石坑通常难以从地球观测)附近，相当于3吨TNT炸药的威力。猛烈的撞击估计在月表留下一个直径约27米、深约5米的坑洞，并会向太空扬起岩石与尘埃。天文学家估计，飞扬的碎屑重量可能超过100万公斤，多数碎片最终会落回月表。

学者：撞击不会危及人类

这件太空垃圾撞击月表后理当扬起一团受到阳光照射的月球尘埃，但这难以从地球以肉眼观察。科学家很可能至少得等待数小时后，才能透过位在美洲的天文望远镜所拍摄到的影像来确认这起撞击。

葛瑞指出，撞击不会对任何人构成危险，甚至具备一定科研意义，惟事件已赤裸裸暴露出全球在太空垃圾处置上的严重疏忽。据悉，美国太空总署（NASA）拟在本10年末期建立月球基地，并定期向月球表面派遣太空人。对于NASA而言，必须阻止失控的太空垃圾，以确保未来太空人与基地设施的安全。
 

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