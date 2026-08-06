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南韩热浪︱一周3度破纪录飙至42.5℃ 江南区富豪冷气开最冻贫民「热到快窒息」

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更新时间：08:28 2026-08-06 HKT
发布时间：08:28 2026-08-06 HKT

一波严重热浪正席卷南韩，当地过去一周3度刷新全国最高温纪录，更一度录到摄氏42.5度高温。在首尔富裕的江南区，高温对富人和穷人造成的冲击却有如天壤之别，能否使用冷气机如今更加凸显当地的贫富悬殊。

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首尔奢华的江南区因南韩流行歌手PSY2012年发布的单曲「江南Style」在全球爆红的而闻名于世，歌中颂扬当地超级富豪的奢华生活。

但在冷气机运转不停的豪华公寓周边，首尔仅存贫民窟之一的住户只能在酷热中忍受头痛煎熬。住在贫民窟九龙村的一名妇人说：「热到快喘不过气来了。」她与丈夫和女儿同住只有一个房间的小屋。受访的她表明无力付担冷气开销。

据官员表示，当地约160户人家多以简陋木板和防水布搭建。

青年称不难熬：冷气开最强

而住在江南区现代化高楼中、现年20岁的郑恩宇（音）则称不觉得今夏特别难熬，说：「我把冷气开到最强、喝冰咖啡、穿轻便衣服。目前为止一切都还不错。」但身处一座座垃圾堆中的九龙村住户，不要说冷气，就连稳定供电都成问题。

首尔昨日多处发布高温重大警报，为避免威胁市民健康，首尔市准备了洒水设施、洒水车、外勤劳动者休息中心等，并加强照顾弱势族群的健康。

截至昨午4时，首都圈有65%的地区发布高温重大警报，更有部分地区最高温达39度。为应对连日高温，首尔市祭出多项措施，包括暂停室外文化活动，并向41万户弱势族群发放冷气费。

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