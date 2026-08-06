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游日注意｜熊本再发5.1级浅层地震 福冈鹿儿岛有明显震感 气象厅吁提防余震

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更新时间：08:24 2026-08-06 HKT
发布时间：08:24 2026-08-06 HKT

日本九州熊本县天草及芦北地区于周四（8月6日）当地时间早上7时59分（香港时间早上6时59分）发生5.1级浅层地震。地震引致熊本、长崎及鹿儿岛等多地录得最大震度达4级。日本气象厅表示，是次地震并未引发海啸风险，但提醒民众未来一周仍须提防可能发生规模相若的余震。

震源深度仅10公里 多县录震度4级

根据日本气象厅公布的数据，本次地震的震央位于熊本县天草、芦北地区，震源深度约10公里，属于浅层地震，推定规模为M5.1。

熊本日前爆发7.1级地震，造成严重伤亡。美联社
熊本日前爆发7.1级地震，造成严重伤亡。美联社
熊本日前爆发7.1级地震，造成严重伤亡。美联社
熊本日前爆发7.1级地震，造成严重伤亡。美联社

在震度分布方面，熊本县内的八代市、上天草市、宇城市及芦北町均录得最大震度4级；长崎县云仙市以及鹿儿岛县长岛町亦同样测得震度4级。

此外，熊本市西区、南区及北区，以及人吉市、宇土市、天草市等地均录得震度3级；福冈县、长崎市、宫崎市及鹿儿岛县阿久根市等广泛地区亦有明显震感。

无海啸威胁 当局呼吁民众提高警觉

日本气象厅指出，虽然是次地震没有引发海啸的威胁，但由于震源较浅，民众仍应保持警觉。当局特别提醒当地居民，未来一周需密切留意可能出现的余震，并妥善做好各项防震与安全准备工作。

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