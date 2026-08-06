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约旦足总会长爆FIFA拖欠球赛奖金 斥恩芬天奴变相「勒索」逼支持

即时国际
更新时间：08:17 2026-08-06 HKT
发布时间：08:17 2026-08-06 HKT

约旦足球总会会长阿里王子（Prince Ali bin Al Hussein）周二（4日）公开炮轰国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），声称有人曾暗示，只要约旦公开支持恩芬天奴，便有助足总解决财政及行政问题。阿里王子形容整件事形同「勒索」，强调约旦不会屈服。

暗示支持恩芬天奴可换取协助

综合路透社及半岛电视台报道，阿里王子在社交平台X发文，表示约旦足总在多项问题上向FIFA求助数月，惟一直未获实质支援。

阿里王子对国际足协的指控，正值恩芬天奴陷入管治危机。路透社
阿里王子对国际足协的指控，正值恩芬天奴陷入管治危机。路透社
2026年6月27日，世界杯分组赛约旦对阵阿根廷 。路透社
2026年6月27日，世界杯分组赛约旦对阵阿根廷 。路透社
在2026年世界杯，恩芬天奴与美国总统特朗普同台颁奖。路透社
在2026年世界杯，恩芬天奴与美国总统特朗普同台颁奖。路透社

他声称，在2026年世界杯举行期间，有人透过口头方式向约旦足总表示，若支持恩芬天奴，「将对协助我们足总大有帮助」。

阿里王子表示：「我们约旦以坚守道德价值为荣。我们过去没有支持他，现在当然也不会支持他。但整件事构成勒索，我们拒绝屈服。」

不过，阿里王子未有公开相关对话的完整内容、涉事人士身分或书面证据。截至路透社刊稿时，FIFA尚未就各项指控作出回应。

阿拉伯杯亚军奖金拖足半年仍未发放

阿里王子列举约旦这个预算「极其有限」的小国所面对的多项困境，其中包括2025年FIFA阿拉伯杯奖金至今仍未到账。

约旦去年12月在卡塔尔举行的阿拉伯杯打入决赛，最终以2：3不敌摩洛哥，取得亚军。根据赛前公布的奖金安排，亚军可获约420万美元（约3,276万港元），惟阿里王子未有说明拖欠款项是全部亚军奖金，还是其中属于球员及职员的奖励部分。

他批评：「我们球队打入决赛应得的金钱仍未发放，与此同时，FIFA却不断吹嘘自己拥有数以十亿计的储备金。」

阿里王子亦投诉，由于约旦被编排在美国比赛及设立训练基地，需要透过FIFA承担美国政府征收的税务成本；在加拿大或墨西哥作赛和设营的球队，则没有面对相同开支。

他称：「我们透过FIFA，因参加世界杯而被美国政府征税，这些原本应该支付给球员和工作人员。」他未有公开具体税额或相关税务文件，FIFA及美国当局亦暂未就其说法作出详细说明。

曾两度竞逐FIFA主席

阿里王子不但是约旦足总会长，也是FIFA前副主席。他曾于2015年挑战时任主席白礼达（Sepp Blatter），其后又参加2016年主席选举，最终由恩芬天奴胜出，因此一直被视为FIFA领导层的公开批评者。

今次指控正值恩芬天奴陷入管治危机。他早前提出成立估值约200亿美元的商业实体，向私人投资者出售FIFA商业业务及未来世界杯收益的少数股权，计划遭多个洲际足协及国家足总反对后撤回。

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