有片｜俄罗斯伞兵节 男子600米高空主伞失灵堕地亡 半空挣扎画面流出

俄罗斯莫斯科州「伞兵节」发生致命悲剧。一名曾服役于空降部队的41岁男子，在当天于进行跳伞时，从约600米高空跃下后，主降落伞未能正常打开；他虽尝试启动后备伞，惟因距离地面太近，伞具未及完全张开，最终高速堕地，当场死亡。

主伞失灵 后备伞未及打开酿祸

综合俄罗斯传媒及外媒报道，意外于周日（2日）发生，地点是莫斯科州鲁扎市区的瓦图利诺机场（Vatulino Airfield）。事发当日正值俄罗斯空降兵日，死者据报特意前往当地参与相关活动。

部分外媒将事故形容为空降兵日的「纪念表演」，不过，俄罗斯联邦侦查委员会西部跨区交通调查局的通报称，死者当时进行的是一次「训练跳伞」，未有证实该次跳伞属官方表演环节。

据俄罗斯传媒报道，男子单独从飞机跳下，没有教练陪同，跳伞高度约为600米、即接近2,000呎。

网上流传的现场影片显示，男子高速下降期间不断在空中翻转及挣扎，身后的伞具未有充气成形，无法有效减慢下降速度。

据报男子发现主伞失灵后，曾尝试启动后备降落伞，但当时已太接近地面。后备伞虽被抛出，却没有足够高度和时间完全充气，男子最终猛烈撞向地面。

事后照片可见，一顶白色降落伞平铺在草地上，死者遗体则被模糊处理。当局表示，男子在救护人员抵达前已经死亡。

死者据报曾完成9次跳伞

俄罗斯商业新闻网站RBC引述消息人士称，死者名为基里尔．苏博京（Kirill Subotin），生于1984年11月，是俄罗斯空降部队退伍军人，过往有9次获确认的跳伞纪录。

俄罗斯联邦侦查委员会交通调查部门已就事故展开调查，初步确认直接肇因是主降落伞没有打开。当局将进一步检查伞具状况、折伞及装备准备程序、飞行和跳伞安全规定是否获得遵守，以及后备伞启动过迟的原因。

目前未有证据证明事故涉及蓄意破坏，亦未公布是否有人需要为安全程序失误负责。

普京同日发贺辞表扬空降兵

俄罗斯将每年8月2日定为空降兵日，纪念1930年苏联部队首次在军事演习中进行集体伞降。现役及退役空降兵通常会在各地举行纪念活动和聚会。

俄罗斯总统普京事发当日在克里姆林宫网站发表贺辞，称空降部队一向汇聚「意志坚定、精神不屈、充满战友情谊」的人员，并特别表扬目前在乌克兰前线作战的空降兵，称他们在最艰难战线上与战友并肩展现勇气。