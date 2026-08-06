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英国治安｜伦敦街头爆随机捅人4男浴血　47岁女子被捕疑有精神问题

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更新时间：05:27 2026-08-06 HKT
发布时间：05:27 2026-08-06 HKT

英国伦敦著名旅游区柯芬园（Covent Garden）周三（5日）发生伤人案，4名男子在午膳繁忙时段遇袭受伤，全部送往大型创伤中心治理。警方在现场拘捕一名47岁女子，并检获一把怀疑涉案剪刀，初步相信事件与精神健康问题有关，属个别事件。

案发点为旅游区柯芬园 邻近国家美术馆等名胜

综合路透社、英国《卫报》及美联社报道，伦敦警察厅于当地时间中午12时27分接获多宗报案，指柯芬园附近恩德尔街（Endell Street）发生伤人事件。

伦敦警察厅于当地时间中午12时27分接获多宗报案，指柯芬园附近恩德尔街（Endell Street）发生伤人事件。路透社
伦敦警察厅于当地时间中午12时27分接获多宗报案，指柯芬园附近恩德尔街（Endell Street）发生伤人事件。路透社
警方在现场拘捕一名47岁女子，并检获一把怀疑涉案剪刀，初步相信事件与精神健康问题有关，属个别事件。路透社
警方在现场拘捕一名47岁女子，并检获一把怀疑涉案剪刀，初步相信事件与精神健康问题有关，属个别事件。路透社
警员数分钟内到场，发现4名分别34岁、39岁、42岁及52岁的男子身上有刺伤。路透社
警员数分钟内到场，发现4名分别34岁、39岁、42岁及52岁的男子身上有刺伤。路透社

警员数分钟内到场，发现4名分别34岁、39岁、42岁及52岁的男子身上有刺伤。伦敦救护服务派出救护车、快速应变车、事故应变人员及伦敦空中救护队到场，替4名伤者急救后，以救护车优先送往大型创伤中心。

警方其后交代伤者情况，指其中两人接受治疗后已经出院，其余两人仍然留院，但伤势相信不会危及生命，亦不会造成永久或重大身体改变。

涉案47岁女子当场被捕，涉嫌藏有攻击性武器及袭击他人，现仍被警方扣查。必须指出，女子目前只是因涉嫌相关罪行被捕，尚未公布正式起诉或定罪。

警员在案发现场检获一把剪刀，相信可能是施袭武器。当地警区主管斯图尔特（Jason Stewart）表示，案件调查仍处于初步阶段，但警方目前相信事件属个别事故，并与精神健康问题有关。

《卫报》引述目击者称，伤人事件可能在沙夫茨伯里剧院（Shaftesbury Theatre）外开始，涉事女子其后沿恩德尔街前行。附近商户形容，遇袭者似乎是随机被选中，现场一度有人慌忙走避。

附近理发店职员表示，其中一名伤者曾走入店内求助，脱下上衣后可见背部有一道明显伤口。另一名目击者则声称，看见女子手持物件与警员对峙，警方其后迅速将她制服。

柯芬园位于伦敦西区，是著名购物、餐饮及街头表演热点，附近有大英博物馆、国家美术馆及多间剧院，皇家歌剧院亦位于区内。案发的恩德尔街距离柯芬园广场约四分之一英里，事发时正值游客及上班族外出午膳的繁忙时段。

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