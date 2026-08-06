伊朗局势｜伊朗：与阿曼敲定霍尔木兹海峡新航线 传美作迄今最大让步

伊朗外交部发言人巴加埃表示，已与阿曼就霍尔木兹海峡拟定航道的地理座标达成共识，两国发表的联合声明目前正进入最终审核阶段。与此同时，有报道指美伊外交谈判正探讨一项重大方案，美方或向德黑兰作出冲突至今最大让步，允许伊朗对通过霍尔木兹海峡进出波斯湾的船只拥有某种形式的控制权。

传美研允许伊朗掌控进入霍峡船只

此外，伊朗外交部副部长加里布阿巴迪接媒体访问表示，美国在新一轮冲突爆发4至5天后，曾向伊朗传递信息，希望通过谈判解决相关问题，美方表示准备恢复履行谅解备忘录。他透露。根据新的安排，霍尔木兹海峡将建立一种全新的通行模式，现时途经阿曼领海的南部航道、和位于伊朗领海的北部航道都会关闭，而商业船只届时使用新航道，进入及驶离霍尔木兹海峡的部分航程，会经过伊朗领海。

伊朗外交部发言人巴加埃发文表示，已与阿曼就霍尔木兹海峡拟定航道的地理座标达成共识，两国发表的联合声明目前正进入最终审核阶段。路透社

巴加埃5日发文表示，伊朗与阿曼作为霍尔木兹海峡的沿岸国，在过去两个月内持续进行专业且具进展的磋商，旨在确定一条供商业船只安全通行的专用航线。伊朗相关主管部门已针对该方案，从技术、法律、安全及环境等多个层面进行审查。

巴加埃指出，若没有第三方干扰，两国包含主要考量与共识重点的联合声明已处于最后起草与审定阶段。不过他同时强调，仅凭伊阿两国的协议并不足以完全确保该战略水道的安全通航。他表示，由于美国实施的海上封锁，以及美方针对伊朗及其利益的侵略和威胁行动仍在持续，因此霍尔木兹海峡目前并非完全安全。

在航道座标达成共识之际，美伊外交谈判亦传出关键进展。美国总统特朗普早前宣布叫停对伊朗的军事打击行动，为外交谈判创造空间。路透社引述伊朗及海湾国家消息透露，目前谈判桌上正探讨的一项核心方案，将允许伊朗控制通过霍尔木兹海峡进出海湾地区的船只，若最终落实，这将是德黑兰当局至今获得的最大外交让步之一。

一名海湾国家官员向路透社证实，相关提案确实已就「对海峡实施某种形式控制权」向伊朗作出让步，但另一名官员补充指，关于「控制」一词的具体定义与细节仍待进一步敲定。海湾地区谈判代表坚持，船只的检查与监督应由海湾国家共同执行，且相关服务费用须属自愿性质。一名伊朗高级官员则透露，现行协议草案文本允许伊朗控制驶入海湾的船只，目前双方的争论焦点主要集中在伊朗对驶出海湾船只可扮演何种角色。

对于相关传闻与报道，华府方面未有即时作出官方回应。美国官员此前曾一再坚称，绝不会接受任何允许伊朗实质控制霍尔木兹海峡的方案。