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泰国球赛遇雷劈 24岁球员惨死 另12人伤

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更新时间：01:36 2026-08-06 HKT
发布时间：01:36 2026-08-06 HKT

泰国南部陶公府（Narathiwat）周二（4日）发生致命雷击事故。当地举行「2026年哥乐足总杯」（Golok FA Cup 2026）足球赛期间，闪电突然击中球场，多名球员应声倒地，24岁球员沙夫万（Safwan Awae）重伤送院后不治，另有多人受伤。网上流传的现场片段拍下闪电落地一刻，画面惊心动魄。

伤停补时突遭雷劈　球场冒出火光

综合泰国政府新闻平台、Thai PBS及外媒报道，事发地点为陶公府素艾哥洛县（Su-ngai Kolok）的和平体育场（Santiphap Stadium），当时正在举行哥乐足总杯准决赛。

比赛进入伤停补时阶段时，现场正下着大雨，并有雷暴及强风，但赛事仍在进行。网上片段可见，闪电突然直劈球场，地面一度冒出火光及烟雾，多名球员随即倒地，其他球员及在场人士慌忙走避。

众人其后冲入球场救援，有人撑伞遮挡大雨，并为倒地球员进行心肺复苏，再由救护人员送往素艾哥洛医院治理。

死者加盟新东家不足一周

伤势最严重的24岁球员沙夫万送院抢救，惟最终伤重不治。

沙夫万司职翼锋及前锋，曾效力北大年足球会（Pattani FC），并于7月29日才正式与泰国丙组联赛南部赛区球队也拉足球会（FC Yala）签约，未料加盟不足一周便遭遇横祸。据报他上季为北大年上阵18场射入7球，协助球队取得升班资格。

不同媒体对伤者数字报道不一。泰国部分传媒及官方消息指，另有8至9人受伤；部分外媒则报道共有12名球员受伤，包括22岁马来西亚球员阿利夫（Alif Ezzahan Zulkifli），伤者主要出现烧伤等症状。

泰国政府新闻平台证实事故造成一人死亡、多人受伤，医护人员正密切监察伤者情况。

也拉足球会事后在社交平台发文，对沙夫万离世表示深切哀悼，并向其家属致以慰问。其前东家北大年足球会、泰国足球总会、球迷及大批网民亦留言悼念，为这名刚展开足球生涯新一页的年轻球员感到惋惜。

哥乐足总杯是泰国南部边境地区的地方足球锦标赛，参赛队伍主要来自南部多个府，亦有毗邻的马来西亚球队参加，具有促进两地民间及体育交流的作用。

事故亦引发外界关注，质疑在雷暴、强风及大雨下为何仍让比赛继续。当地传媒引述安全意见指出，户外赛事一旦听到雷声或发现闪电，主办方应立即暂停比赛，安排所有人离开空旷场地，到坚固建筑物内暂避，避免同类悲剧再次发生。

2024年秘鲁曾发生同类悲剧

事实上，这已非首次有足球赛事因雷击而导致球员身亡。于2024年11月，秘鲁一场业余球赛中，突然被一道闪电劈下，8名球员同时遭殃，同一时间僵直式跌在球赛草地上，情景吓人，其中一名39岁球员最终更伤重不治。报道指，死者当时手上带有金属手镯，疑因此引电上身丧命。

 

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