伊朗局势｜传将达成霍峡重开协议前夕 美解除革命卫队相关航空公司及两客机制裁

美国财政部周三（5日）更新制裁名单，解除对伊拉克航空公司Fly Baghdad及其两架波音737客机的反恐制裁。该公司2024年被指为伊朗革命卫队圣城旅运送武器、物资及武装人员，惟美方今次未有交代除名原因。

2024年被指替圣城旅运送武器

路透社报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）网站显示，当局从「特别指定国民和被封锁人员名单」（SDN List）中移除3个航空公司名称，包括FLY BAGHDAD AIRLINES COMPANY、IRAQ EXPRESS及FLY BAGHDAD。

今次解除制裁正值美伊局势及霍尔木兹海峡通航安排备受关注之际。路透社

不过，根据财政部资料，三者地址均位于伊拉克首都巴格达，实际上是同一间航空公司的不同英文及阿拉伯文名称，而非3间独立航空公司。

今次获解除制裁的还包括两架由Fly Baghdad营运、伊拉克注册的波音737客机，分别为YI-BAF及YI-BAN。

美国财政部于2024年1月宣布制裁Fly Baghdad及其行政总裁巴希尔（Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani），指控该公司曾向伊朗革命卫队圣城旅及其在伊拉克、叙利亚和黎巴嫩的代理组织提供协助。

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美方当时声称，Fly Baghdad曾替圣城旅运送武器、军事物资及人员，亦涉嫌将武器运往大马士革国际机场，供伊朗支持的民兵组织使用。Fly Baghdad其后否认指控，称公司一直在伊拉克政府监管下营运，并指美方未有提出实质证据。

OFAC最新资料显示，Fly Baghdad相关公司名称及两架客机已被除名，但巴希尔的个人纪录只更新了制裁关联资料，仍被列为与伊朗革命卫队圣城旅有关的指定人物，并未获解除制裁。

一般而言，实体从SDN名单除名后，其在美国司法管辖范围内的资产将不再仅因该项指定而被冻结，美国人亦不再因该制裁而被禁止与其交易；不过，个别交易仍可能受到其他美国出口管制或制裁规定限制。

美方未解释决定 时机惹关注

今次解除制裁正值美伊局势及霍尔木兹海峡通航安排备受关注之际。美国与伊朗近期就地区安全及航运问题隔空交锋，华府亦声称正寻求透过谈判降低冲突风险，其中财长贝森特称可能在本周二或周三达成协议，重开霍尔木兹海峡。