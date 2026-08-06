登月第一人｜岩士唐童年故居放售 现屋主悉心打理曾招待多位太空人

1969年7月20日，美国阿波罗11号太空船成功登陆月球，太空人岩士唐（Neil Armstrong，又译杭思朗）成为第一个踏足月球的人类。这位历史伟人的童年故居放售引发关注，住了近40年的退休教师屋主迈克塞尔（Karen Mikesell）细说房子承载着的故事。

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两层高的岩士唐童年故居，位于沃帕科内塔西本顿街601号。岩士唐在这个县城出生，父亲是俄州政府审计员，一家曾搬屋十几次，最后又回到沃帕科内塔，1944年开始住在这里。

历史教师：有责任留住历史

迈克塞尔1988年买下这间房屋时，根本不知道有谁住过，后来另一位教师告诉她，她才知道。作为历史教师，后来还当上校长，她觉得有责任「保持岩士唐一家住过时的模样」。

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房屋外貌变化不大，室内装修过，但格局大致相同。岩士唐在饭厅用轻木和胶水制作模型飞机，又在地库建造风洞测试模型。他曾在2楼睡房的后窗把模型飞机丢出去，量度它们能飞多远。他他经常骑单车由家中前往机场学习飞行。

「登月第一人」杭思朗。

迈克塞尔从未见过低调的岩士唐本人，但曾与岩士唐的父母、兄弟姊妹及子女倾谈。她还接待过九位太空人，包括与岩士唐一起在1969年飞往月球的艾德林（Buzz Aldrin）。她还记得，岩士唐逝世后数年，艾德林走上楼上的睡房，「眼泪即时夺眶而出」。

迈克塞尔说：「书本可以阅读，但因为住在这里，我才有机会亲身经历这些事。说起来，可以说很久。」

历任太空人来看前辈的起点

岩士唐昔日的睡房现在挂满登月照片与油画。天花板悬挂着一架莱特兄弟第一架量产飞机的模型——这两位航空先驱来自附近的代顿，是岩士唐的启蒙人物。睡房内还有多位太空人亲笔签名的照片，他们曾专程前来这里，看看岩士唐踏出月球第一步之前，人生从哪里起步。有些太空人在签名照片上写下个人讯息给迈克塞尔，像是曾执行两次太空任务的福尔曼（Michael Foreman）写道：「多谢你如此用心照顾尼尔的家！」

艾德灵与杭思朗1969年7月20日成功登月。AP资料图片

这间房子本身不开放公众参观，但偶尔会有访客来看，多数是顺路参观瓦帕科内塔的岩士唐航空航天博物馆的粉丝。

盼买家延续心意

现年82岁的迈克塞尔表示，希望将房子交给岩士唐博物馆。不过，博物馆发言人雷克斯表示，馆方没有足够资金收购。

房子叫价43万美元，在法律上不受保护，可随意改建，但迈克塞尔乐观地认为，新业主会尊重这座房子，无论是作为私人住宅还是民宿也好。她说：「是时候让其他人有机会，像我一样幸运，好好照顾它，继续把它视为历史的一部分。」