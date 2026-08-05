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FIFA主席恩芬天奴召开紧急会议 因「出售世界杯股权」计划告吹有关？

即时国际
更新时间：22:00 2026-08-05 HKT
发布时间：22:00 2026-08-05 HKT

法新社最新消息，国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）当地时间周三（5日）在摩洛哥与FIFA高层召开紧急会议。报道未说明相关会议具体内容。

相关新闻：三洲足协疑联手施压FIFA主席下台  恩芬天奴据报向美政府求助

惟国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）因「出售世界杯股权」的商业计划告吹，被要求下台的声浪日益高涨。法新社更指，部分压力源自国际足协内部。

自恩芬天奴提出「出售世界杯股权」后，即时引起全球关注。美联社等传媒称，成功阻止这一计划，只是这场足球政治博弈的「上半场」，而「下半场」的目标似乎是要终结恩芬天奴长达10年的主席任期。

相关新闻：出售世界杯股权︱欧足协称对恩芬天奴失信心 西甲联赛会长吁其辞职

英国《每日电讯报》本月1日报道，欧足协已表示对恩芬天奴的领导能力失去信心。欧洲足协联络英格兰足总等机构，加紧推动罢免恩芬天奴，并物色接替人选。

美国《纽约邮报》早前获悉，自「出售世界杯股权」计划告吹，国际足协高层因对相关秘密交易毫不知情而感到愤怒。有知情人士透露，国际足协内部可能会举行对恩芬天奴的不信任投票，部分高层也正试图施压迫使其主动辞职。

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