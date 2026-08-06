出售世界杯股权︱FIFA高层紧急开会认错 重申全力支持恩芬天奴

国际足协（FIFA）5日在摩洛哥召开紧急会议，承认在推动将世界杯等赛事股权售予私人投资者的提案上处理不当，并对资料外泄及未事先咨询理事会与成员协会致歉，承诺改善决策流程。尽管惹来争议，管理委员会仍一致重申全力支持会长恩芬天奴，并强调将采取必要措施维护组织声誉，继续推动足球发展。

惟仍有不少反对声音

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FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）因「出售世界杯股权」的商业计划告吹，被要求下台的声浪日益高涨。法新社更指，部分压力源自国际足协内部。

自恩芬天奴提出「出售世界杯股权」后，即时引起全球关注。美联社等传媒称，成功阻止这一计划，只是这场足球政治博弈的「上半场」，而「下半场」的目标似乎是要终结恩芬天奴长达10年的主席任期。

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英国《每日电讯报》本月1日报道，欧足协已表示对恩芬天奴的领导能力失去信心。欧洲足协联络英格兰足总等机构，加紧推动罢免恩芬天奴，并物色接替人选。

美国《纽约邮报》早前获悉，自「出售世界杯股权」计划告吹，国际足协高层因对相关秘密交易毫不知情而感到愤怒。有知情人士透露，国际足协内部可能会举行对恩芬天奴的不信任投票，部分高层也正试图施压迫使其主动辞职。