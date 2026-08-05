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俄罗斯音速导弹袭基辅等地酿17死 泽连斯基指平民设施遭针对

即时国际
更新时间：22:16 2026-08-05 HKT
发布时间：22:16 2026-08-05 HKT

俄罗斯5日凌晨对乌克兰首都基辅及周边地区发动大规模导弹与无人机攻击，包括出动4枚疑似极音速「锆石」（Zircon）或超音速「缟玛瑙」（Oniks，又称宝石导弹），造成至少17人死亡、44人受伤。乌克兰总统泽连斯基指俄军攻击主要针对「与战争无关」的民间设施，包括酿酒厂、建材仓库及铁路车站。

泽连斯基指出，俄军发射了24枚弹道导弹、4枚极音速「锆石」（Zircon）或超音速「缟玛瑙」（Oniks）导弹，以及115架无人机，其中多数为喷射动力型。

基辅周边的布罗瓦雷（Brovary）、布查（Bucha）等地大型仓储设施起火，首都市区奥博隆（Obolonskyi）、斯维亚托申（Sviatoshynskyi）及霍洛西伊夫（Holosiivskyi）等各地也有火势。

乌克兰最大零售连锁商之一Epicentr首当其冲，旗下2座关键物流枢纽遭袭，陶瓷磁砖工厂生产线被毁，一名员工不幸丧生、3人受伤。

俄军今夏发动一连串大规模弹道导弹攻势，几乎已成为常态。由于乌克兰现有的美制「爱国者」防空系统拦截弹存量有限，尽管乌军已加强深入打击俄国炼油厂及能源基础设施，仍难以阻止如此大规模轰炸，乌方持续向西方盟友呼吁加速提供反弹道导弹系统。

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