香港母子大闹新加坡樟宜机场 母亲遭儿踢踹反咬警察 二人齐被判囚

两年前，一对香港母子到新加坡旅游，期间在樟宜机场，儿子疑遭人嘲讽起争执，因踢踹母惊动警方到场，之后母又咬伤警员手臂。两人闹上法庭后拒绝认罪，周一（3日）双双被判入狱。

《联合早报》报道，涉案为来自香港的陈瑞君（65岁）及陈永坤（42岁）。陈妇被控一项蓄意伤人阻碍公务员执行公务，儿子则被控一项蓄意伤人。法庭于上月29日裁定两人罪名成立，周一判处陈瑞君监禁半年，陈永坤监禁10天。

母亲咬伤警员判囚半年

案发于2024年6月30日下午。法庭文件显示，案发时陈永坤在机场范围内误以为遭人嘲笑而情绪激动，期间又突然踢母亲。一名在场的69岁男子上前关心女方，反遭要求离开。陈永坤随即走近男子，并挑衅说：「想要打架吗？」



双方后来又在地下楼层碰面，陈永坤再次踢母亲。当男子报警时，与陈永坤发生冲突，后来陈永坤连续挥拳殴打男子右后脑。事后阿叔送院，医疗报告显示他的右耳后方出现血肿、双膝擦伤、手指出现淤伤，并伴有头晕，伤势与遭殴打一致。

儿子情绪失控

警方到场调查并登记母子二人护照资料后归还护照，母子二人仍滞留机场。当天下午，警员在离境大厅再次找到两人，陈瑞君因拒绝配合交出护照并大吵大闹而被捕。陈瑞君一度挣扎，甚至咬伤警员前臂。医生事后证实警员手臂留下1厘米咬痕。



母子在审讯最后一天均未出庭，法庭针对两人发出逮捕令。根据控状，母亲陈瑞君于2024年11月18日被控上庭；儿子陈永坤则是在2025年4月24日被控。



两人本应在今年7月22日出庭，但二人未有现身。陈瑞君解释身体不适未能出庭，陈永坤则在庭上求情称，对法庭及受害者深感抱歉，已真心悔改，希望法官能原谅他和家人。