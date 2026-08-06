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俄「黑寡妇」专嫁弱势新兵 老公战死沙场即擸抚恤金

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更新时间：00:01 2026-08-06 HKT
发布时间：00:01 2026-08-06 HKT

一名59岁俄兵尤里在前线中枪，伤重不治。37岁的女儿玛丽亚接获通知时晴天霹雳，她不仅不知道父亲入伍，还发现父亲在被派往前线的2天前才刚结婚。

59岁「新兵」结婚2天上前线

玛丽亚没见过这位新娘，也从未听父亲提起过，而对方作为父亲的合法近亲，将可领取500万卢布（约48万港元）起跳的官方抚恤金。玛丽亚无奈地说：「我不知道该对她说什么，因为我立刻就怀疑，这是场骗局。」

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俄罗斯男囚犯枯竭，转向女子监狱招募新兵。 路透社
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据外媒报道，俄罗斯国内民众愈来愈担心抚恤金这项福利被无情的骗子利用。这些涉嫌假结婚的女性被称为「黑寡妇」，近月传出多宗新兵据称被「色诱」结婚、随后在前线丧命，甚至临终前在病床上结婚的事，引发轩然大波。

护士嫁重伤士兵结婚5次

去年一宗事件被广为报道，一名在军医院工作的护士，竟先后与5名她所照顾的重伤士兵，趁对方不治前闪婚然后领取抚恤金，事后已被开除。

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去年一项调查还发现，有俄罗斯远东滨海边疆区（Primorsky Krai）的1名准尉、1名中士和1名军中会计为「黑寡妇」一条龙服务抽成。他们招募孤儿和单身男子，为他们安排婚姻，然后将新兵派往高风险、更易阵亡的「绞肉机」前线。

冷血房仲：等收抚恤金买楼

有俄罗斯房地产仲介还以这种假结婚作宣传，提供惊人又冷血的「上车」买楼建议。仲介玛丽娜·奥尔洛娃接受播客访问时称：「很简单。找个正在参加特别军事行动的男人，等他死了，你就会拿到800万卢布（约77.4万港元）。」她还说：「现在很多女人都这样买便宜公寓。这是生意。」结果这名仲介和播客双双挨告，判处长期社区服务及向俄罗斯士兵与妻子们道歉。

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