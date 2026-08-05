熊本地震｜日本制纸80米烟囱砸中办公室酿9死 社长致歉：无相应避难指引

日本熊本县日前发生7.1级强震，其中日本制纸八代工厂80米高的烟囱倒塌，酿成9人死亡，是这次地震中单一地点死亡人数最高的个案。该公司今日首度召开记者会，社长濑边明公开致歉，表示烟囱倒塌正好砸中一处办公室，才酿成严重伤亡。

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熊本县八代市遭遇最大震度6强的地震，日本制纸公司位于八代的工厂，一支80米长的烟囱因地震断裂，直接砸在2层办公室建筑的上方。 地震发生当下，有186名日本制纸员工及合作公司228人，合共414人在工场内工作。

当时有8名员工正在2楼营运人员管理室办公，6名日本制纸员工在枱头工作，当场被压死，并排的工作枱有2人被救出。另外3名死者是合作公司的职员。

员工在办公桌当地砸死

日本制纸社长濑边明致歉：「此次事件导致9位同仁丧失宝贵的生命，实属令人悲痛且遗憾。我们对此事态深感重视。谨向逝者致上深切哀悼，并向遗属表达诚挚慰问。」

工场长山边义贞 表示，虽然设有震度计，但此次地震导致电源中断，地震数据并没有记录下来。此外，他承认公司没有「因应烟囱倒塌而疏散」的应变手册。

工场长「不知烟囱寿命」

倒塌的80米烟囱建于1970年，符合法规标准，在2016年的地震后曾进行过加固工程。有记者追问烟囱是否已接近更换期，山边也表示「目前没有最新的测量数据」，对钢筋混凝土制烟囱的使用寿命「没有相关知识」。

社长表示，要复原及恢复生产，必须先掌握灾情，目前将调查工作列为最优先事项，计划邀请外部专家参与。