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熊本地震︱高市早苗视察灾区片配钢琴音乐挨批 网民：似个人宣传影片

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更新时间：18:19 2026-08-05 HKT
发布时间：18:19 2026-08-05 HKT

日本熊本7.1级大地震，造成当区严重破坏。首相高市早苗周一（3日）视察灾区，随后在社交平台X上载影片，由于背景配上钢琴音乐，引发网民讨论，有人批评配上音乐是不恰当。

日本政府今天（5日）解释，制作影片的用意「是政府传达讯息的一环。过去以来均会把首相勘灾的过程，整理成简短的影片」。

「朝日新闻」与朝日电视台报道，首相官邸公开高市早苗本月3日前往熊本灾区的影片，并搭配钢琴声的背景音乐。影片内容包含高市在熊本县搭乘直升机勘灾，在室内聆听灾民心声的样子。

有日本网友认为，影片搭配背景音乐跟前往灾区视察的不恰当；也有日本网友觉得「影片仿佛是高市个人宣传影片」。

内阁官房长官木原稔今天上午在记者会表示，不逐一评论这些批评。他也说道：「作为资讯传播的一部分，有必要以易于理解的方式，传达高市总理于8月3日实地前往灾区视察灾情时的状况。」

木原稔今天被问及这部影片是否必须加上背景音乐时回应，「我们认为这是一种能让国民更易于理解视察灾情的方法之一。」

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