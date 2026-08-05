医疗失误︱英医生「接错器官」肠胃变闭环病人险死 同行狠批：差到极点

英国一名外科医生手术严重犯错，竟将病人小肠错误位置与胃部缝合，导致肠胃形成无法正常运作的「闭环」（closed loop）。病人术后剧痛、无法排便、呕吐，险些丧命。英国医疗执业者审裁服务（Medical Practitioners Tribunal Service）认定该医生医疗行为存在重大过失，判除名兼立即停职。

除名禁上诉期间执业

外媒引述审裁资料报道，事件发生于大曼彻斯特皇家奥德姆医院。病人患有淋巴瘤等疾病，因严重腹痛入院，2020年8月25日由英国国民保健服务（NHS）外科医生拉赫曼（Dr. Yasser Adly Abdel Rahman）主刀。

英国医生严重手术失误，将肠胃缝合成无法正常运作的「闭环」。 iStock示意图

患者小肠内有肿瘤，并且有一段口小肠穿孔坏死。在4小时的手术中，拉赫曼将问题组织切除后，认为可以将健康的部分接合，以维持肠道连续性及消化功能。

但术后病人持续剧痛、呕吐。一名护士发现病人长达三周无排便，但拉赫曼毫不在意，也对护士的担心「不屑一顾」。在病人父母及其他医护人员接连表达关注后，一名顾问医生于9月15日接手，结果进行第二次紧急手术，发现拉赫曼犯下的惊人错误。这名顾问医生成功挽救部分肠道并设置造口（stoma），患者得以排出体内废物保住性命。

病人剧痛无法排便

一位经验丰富的医生以英国医务委员会专家证人身份出庭作证时表示，拉赫曼的手术「前所未闻的」，而他的失误「已达最严重程度」。前大肠直肠外科顾问医生布洛尔（Anthony Blower）说，拉赫曼的决策「对1名顾问级外科医生而言，已糟糕到极点」，更直言这项手术「怪异且完全违反常规」。

拉赫曼于1993年自埃及开罗的艾因夏姆斯大学取得医师资格，他并未出席听证会，也没有聘请法律代表。他否认有重大疏失，辩称自己是「代罪羔羊」及「猎巫」受害者。此外，他无视2021年的一项限制执业命令，于爱尔兰取得临时医生职位，并在被询问时谎报禁令开始日期，构成不诚实行为。

审裁庭认为，拉赫曼始终未展现悔意及同理心，也未向病人道歉，最终裁定将其除名，并立即停职，以避免他在提出上诉期间继续执业。