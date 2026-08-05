Jetstar手提行李新规｜1件最重10公斤塞前座下方 用头顶行李架要俾钱

澳洲廉航捷星 （Jetstar）宣布手提行李新规定，将从2027年2月起取消7公斤的重量限制，只限大小：票价包含一件可塞入前座下方空间的小型行李，若要使用头顶行李架则需支付25至52澳元不等加购，附加优先登机。澳洲民众反应两极，有人表达愤怒，也有人支持。

用头顶行李架可优先登机

根据原本的规定，经济舱乘客可以带一大一小2件手提李，合计最多7公斤，可另购7公斤额度，但单件不得超过10公斤。2027年2月2日起，基本票价只包含一件可塞入前座下方的小件行李，建议安全重量上限为10公斤，如果要带较大件的手提行李需放入头顶行李架，则须另外付费，附加优先登机。

捷星将不再在登机前例行秤重，但要求乘客将行李重量控制在10公斤以内，以便他们能够自行搬运。

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捷星航空（Jetstar）修改手提行李规则。 美联社

悉尼飞大阪要470港元

捷星在一份声明中表示，朗塞斯顿至雪梨等短程航班，可能收25澳元（约138港元）起；从凯恩斯飞往东京的航班则收52澳元（约287港元），价格会有波动。发言人向英国广播公司（BBC）表示，所报价格是顾客需为随身行李支付费用的「合理参考」，但会「根据需求」上调，因此无法保证。记者测试悉尼飞往大阪，手提行李费则达到单程60美元（约470港元）。

行李架爆满令搭机体验差

捷星表示，征询过乘客与机组人员的意见，一致认为难以在头顶行李架找到空间，是搭机体验中最令人感到压力的环节。其他廉航例如英国的易捷航空（EasyJet）、爱尔兰的瑞安航空（RyanAir），也实施类似的政策。

有人表示同意，还认为航空公司「早该这样」，因为头顶行李架经常塞满大型行李箱，导致「连一件外套或手提包都放不下」。

捷星航空（Jetstar）修改手提行李规则。 美联社

网民：迟早厕所也收费？

一些人则感到不满，有人批评：「用头顶行李架至少要付25元，接下来会怎样？连上厕所都要收费吗？」另一人写道：「我们已经付了餐点、座位和托运行李的费用⋯⋯」

还有人写道：「我搞不懂。航空公司一方面鼓励乘客少带东西、只带随身行李以节省成本，转头却又对这点收费。」