「坦克日」风波︱南韩星巴克涉犯侮辱罪 警搜查总部取证
更新时间：15:35 2026-08-05 HKT
发布时间：15:35 2026-08-05 HKT
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南韩星巴克（Starbuck）早前因宣传活动涉嫌影射光州事件，被指对历史伤痛极不尊重，引发社会强烈谴责。南韩首尔警方日前以涉嫌侮辱罪向法院申请扣押搜查令，于周三（5日）前往首尔江南区驿三洞星巴克韩国总部进行搜查取证。
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韩联社报道指，这是南韩警方首次就「坦克日」争议事件对星巴克搜查取证。警方在搜查令中指，星巴克涉嫌透过「坦克日」促销活动，侮辱包括烈士朴钟哲在内的518民主化运动有功人士，涉嫌侮辱罪。此外，据「518民主化运动特别法」规定，散布有关518运动的虚假事实可被处罚。
据悉，南韩星巴克于今年5月举行保温杯促销活动，但活动名称及广告口号中多处被指亵渎1980年光州事件以及1987年学运人士朴钟哲酷刑致死案，触及民族伤痛。事后集团光速解雇行政总裁孙正铉，并要求全体员工参加历史教育课程。
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