东野圭吾逝世︱遗作《永远的记忆》开售 62岁读者：请有薪假买书
更新时间：15:07 2026-08-05 HKT
发布时间：15:07 2026-08-05 HKT
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日本人气推理作家东野圭吾于上月23日去世，终年68岁。他的遗作《永恒的记忆》今日（5日）正式发售，位于东京都新宿区的纪伊国屋书店举办凌晨零时发售倒数活动，不少读者到场缅怀，并陆续领取预约的新书。
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遗作被称为最后谜题
《永恒的记忆》是东野圭吾代表作《神探伽利略》系列中的第11部单行本，讲述天才物理学家汤川学解开各种不可思议事件的推理故事，新作被称为「最后的谜题」。
来自横滨的62岁女读者表示，因为一开始读就停不下来，所以特地请了明天的有薪假。女读者感叹，一想到今后可能再也看不到新书，就觉得很遗憾，想把之前的作品多读几遍。
东野圭吾1958年出生于大阪府，1985年凭借《放学后》斩获江户川乱步奖出道，凭借多部畅销作品闻名亚洲文坛。代表作《神探伽利略》系列的首篇短篇小说1996年刊登于杂志，系列累计发行量超过1660万册，该系列首部长篇作品《嫌疑犯X的献身》更荣获直木奖，同名改编电影亦大受欢迎。
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