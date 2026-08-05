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大阪府男子持刀冲向警员 遭开枪击中左胸亡

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更新时间：15:00 2026-08-05 HKT
发布时间：15:00 2026-08-05 HKT

日本大阪府河内长野市一名男子夜间满身血，持刀状物在街头闹事，警员接报后赶到，举枪警告要求放下刀具，但疑犯冲向警员，警员遂在向天鸣枪示警后，向持刀男开了一枪。男子左胸中枪送院不治。

事发于周二（4日）晚上7时许，河内长野市木户西町接连有多宗报案，称「有手持菜刀、满身是血的人在闹事」。

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5名警员赶抵现场，在路边发现该名男子，其中一名警员举枪警告：「把刀扔掉！」但该名男子冲向警员，警员遂向天开一枪示警，然后射击疑犯。

疑犯左胸中枪，以涉嫌妨害公务执行及违反《枪刀法》为由被捕送院，约一个半小时后死亡。事件中并无其他人受伤。警方正在确认疑犯身份。

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一名60多岁男子在警员开枪后抵达现场。他说：「卡拉OK酒吧前有个人倒在地上，一边喊著『好痛、好痛』一边扭动身体。从腹部到下半身都是血，之后被救护车送走了。我住在附近很多年了，但这是我第一次看到有人持刀上街，或是警员开枪，感到非常惊讶。」

据指开枪警员是在向天鸣枪示警约2秒后，向疑犯开枪。大阪府警察本部警务课长柴田延明说：「根据现场警员的报告，判断符合开枪要件，但详细情况仍在调查中。」

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