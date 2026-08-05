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日本自卫队员闯中国大使馆　村田晃大揭犯案动机：欲逼中方转变外交方针

即时国际
更新时间：16:55 2026-08-05 HKT
发布时间：16:55 2026-08-05 HKT

日本陆上自卫队三等陆尉村田晃大今年3月擅闯中国驻日本大使馆。央视新闻报道，村田晃大的羁押理由说明程序在东京地方法院进行时表示，对自己的行为深感后悔。

相关新闻：3月擅闯中国驻日使馆 日本自卫官正式被起诉

共同社报道，村田在法庭上始终显得十分冷静，表示其犯案动机是希望促使中国转变强硬的外交方针。他还表示：「正在反省，感到后悔。」

他说，在被拘押期间与父母的会面以及同兄长的书信往来令自己触动，表示「给家人和职场造成了巨大困扰。我打算为事件负责，不会自杀或逃跑」。

起诉书称，村田3月24日闯入中国驻日本大使馆院内。当时，他携带了刃长约18厘米的菜刀，并对大使馆职员说了「爱国者将代替日本的神来诛杀你们」等。

律师申请保释被拒

事发于今年3月24日，24岁的村田晃大携带长达18厘米刀具，翻墙闯入中国驻日本大使馆。使馆相关人员控制后，警方以涉嫌非法侵入建筑物将其逮捕。上月27日，村田晃大被正式起诉，其辩护律师曾申请保释，但被驳回。

 

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