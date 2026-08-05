日本自卫队员闯中国大使馆　村田晃大：对自己行为感后悔

日本陆上自卫队三等陆尉村田晃大今年3月擅闯中国驻日本大使馆。央视新闻报道，村田晃大的羁押理由说明程序在东京地方法院进行时表示，对自己的行为深感后悔。

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律师申请保释被拒

事发于今年3月24日，24岁的村田晃大携带长达18厘米刀具，翻墙闯入中国驻日本大使馆。使馆相关人员控制后，警方以涉嫌非法侵入建筑物将其逮捕。上月27日，村田晃大被正式起诉，其辩护律师曾申请保释，但被驳回。