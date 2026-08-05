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巴西降级与阿根廷外交关系 抗议米莱对总统侮辱言论

即时国际
更新时间：15:55 2026-08-05 HKT
发布时间：15:55 2026-08-05 HKT

阿根廷总统米莱（Javier Milei）近日多次公开批评巴西总统鲁拉（Luiz Inácio Lula da Silva），引发两国外交摩擦。巴西方面消息人士周二（4日）透露，为回应米莱再次发表的针对性侮辱言论，政府决定将与阿根廷的外交关系降至代办级，且不会让此前召回的驻阿根廷大使比特利（Julio Bitelli）返回布宜诺斯艾利斯。

相关新闻：阿根廷总统批巴西元首惹外交风波

曾多次称鲁拉为「小偷」

综合外媒报道，巴西政府消息人士称，由于阿根廷总统米莱早前曾多次侮辱总统鲁拉，包括将称其为「前囚犯」、「小偷」和「腐败分子」，巴西方面决定将与阿根廷的外交关系降至代办级，并已通知于上月底召回的阿根廷驻巴西大使比特利，今后大使馆的日常工作将由临时代办负责。

米莱近日在接受阿根廷媒体采访时，曾将鲁拉称为「罪犯」，并在为鲁拉对手、前总统博索纳罗之子弗拉维奥（Flávio Bolsonaro）竞选站台时，再次批评对方，更将矛头指向巴西最高法院法官德莫赖斯（Alexandre de Moraes）。巴西方面随即召回了驻阿根廷大使，阿根廷总统府发言人回应表示，这是「意识形态和政治分歧」。

当被问到为何言语挑衅时，米莱称自己是自由理念的捍卫者，坚称鲁拉获释是因为行政缺失，而非因为他无罪，并说：「你不觉得别人偷了你的东西是一种挑衅吗？称小偷为小偷远不如偷窃本身严重。」

有分析指，此举表明拉美两大经济体关系进一步发生恶化。自米莱就任总统以来，两国领导人一直未举行正式双边会晤。
 

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