意女误信兑奖机扔弃千万彩票 垃圾工耗一日翻找寻回

意大利一名女子长年购买同一组彩票号码，但因机器显示「不可兑换」，误以为自己购买的最新一期彩票没有中奖，顺手将彩票扔掉，险些与财富擦身而过。最终，垃圾工人花费一天时间，找回价值100万欧元（约904万港元）的中奖彩票。

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家人提醒方知中大奖

综合外媒报道，该名女子一直购买同一组号码，因这些号码与她一名亲人有关。她周日（2日）到当地商店核对最新一期彩票时，由于小型零售点只能兑换小额奖金，机器显示「不可兑奖」，她误以为自己没有中奖，在一气之下将彩票揉成纸团丢弃，随后便离开商店。

当她回家后，家人告诉她常用号码中了大奖，女子才恍然大悟，立即跑回商店，却发现彩票已被丢弃，且垃圾已被收走。女子随即联系负责该地区的垃圾处理公司，负责人托斯卡诺（Roberto Nicola Toscano）表示，他们已追查该张彩票的去向，但不抱太大希望，因为垃圾已被垃圾车运走。

幸运的是，通过GPS定位及倒查清运路线，他们最终找到垃圾车，并将它拦下。但考虑到垃圾中可能存在危险物品，垃圾车被送往专业搜寻公司，工作人员花了一天多时间仔细翻找和甄别，最终在庞大的垃圾山中找到了完好无损的彩票。

托斯卡诺透露，当他告诉中奖女子彩票已经找到时，她激动得哭了出来。据悉，由于涉事垃圾处理公司属公共机构，搜寻费用原将由纳税人承担，不过中奖女子愿意签署一份承诺书，承担这次搜寻产生的「额外费用」。

