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危地马拉火山爆发疏散数百村民 熔岩大喷发震撼画面曝光｜有片

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更新时间：11:08 2026-08-05 HKT
发布时间：11:08 2026-08-05 HKT

美洲国家危地马拉首都附近的富埃戈火山（Fuego volcano）于周一（3日）清晨爆发，并在周二凌晨活动加剧。当局发出最高级别红色警报，疏散周围数百名居民。该火山位于太平洋火环带，是中美洲最活跃的火山之一。

图片显示，滚滚熔岩和火山灰直冲云霄，大量火山碎屑顺着山坡倾泻而下。

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危地马拉灾害管理机构（CONRED）表示，由周一晚间起，当局已在全国范围内发布红色预警、要求采取空中交通管制措施，并疏散附近危险区域内数百名村民，并安置在附近的庇护中心。此外，教育局已暂停附近三个城镇学校的线下课程，

据悉，富埃戈火山位于危地马拉首都危地马拉城西南方向约35公里处，位于环太平洋火山带，海拔高度为3763米，地震和火山活动频繁，曾分别于2018、2023及2025年爆发。危地马拉国家火山学研究所最新报告指，富埃戈火山现仍处于「喷发最剧烈的阶段」，火山灰柱的高度可能超过7000米，火山灰将在海拔5000至6000米的高度扩散，最远可达西行130公里，抵达太平洋沿岸。

目前危地马拉城国际机场的运营尚未受到影响。

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