伊朗局势｜印度商船航经也门海域遭击沉 14船员全数获救

印度港口、航运和水道部长索诺瓦尔（Sarbananda Sonowal）周二（4日）于社媒平台X发文，指印度商船MSV Faize Noore Oliya号在也门荷台达港以南的红海海域沉没，船上所有船员（包括13名印度籍船员及1名也门籍船员）均被也门海岸警卫队救起，并送往摩卡港。

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索诺瓦尔称，印方强烈谴责此次无端袭击，自己已指示印度海事管理机构负责人立即与各相关机构协调并采取措施，确保该地区印度籍船员安全，并向获救船员提供一切必要帮助。印度外交部表示，正在与也门当局进行协调，强调针对航经该地区商船的攻击必须停止。

印方声明。

据也门交通部指控，今次袭击是由境内亲伊朗的胡塞武装发动。胡塞武装尚未对此作出回应。

据悉，自数艘沙特油轮遭胡塞武装袭击以来，为规避运输风险，印度炼油商已改为以「到岸价格」（delivered basis）方式采购中东原油，由卖方承担将货物运送至买方指定目的地所需的一切成本、运费与风险。