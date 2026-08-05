Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜印度商船航经也门海域遭击沉 14船员全数获救

即时国际
更新时间：10:20 2026-08-05 HKT
发布时间：10:20 2026-08-05 HKT

印度港口、航运和水道部长索诺瓦尔（Sarbananda Sonowal）周二（4日）于社媒平台X发文，指印度商船MSV Faize Noore Oliya号在也门荷台达港以南的红海海域沉没，船上所有船员（包括13名印度籍船员及1名也门籍船员）均被也门海岸警卫队救起，并送往摩卡港。

相关新闻：伊朗局势｜也门胡塞武装研红海收费 传中国船只获豁免

索诺瓦尔称，印方强烈谴责此次无端袭击，自己已指示印度海事管理机构负责人立即与各相关机构协调并采取措施，确保该地区印度籍船员安全，并向获救船员提供一切必要帮助。印度外交部表示，正在与也门当局进行协调，强调针对航经该地区商船的攻击必须停止。

印方声明。
印方声明。

据也门交通部指控，今次袭击是由境内亲伊朗的胡塞武装发动。胡塞武装尚未对此作出回应。

据悉，自数艘沙特油轮遭胡塞武装袭击以来，为规避运输风险，印度炼油商已改为以「到岸价格」（delivered basis）方式采购中东原油，由卖方承担将货物运送至买方指定目的地所需的一切成本、运费与风险。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
21小时前
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
12小时前
泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体
即时国际
5小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
23小时前
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
影视圈
12小时前
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
时事热话
2小时前
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
2026-08-04 10:00 HKT
梁家辉现身机场一举动体现真实人品 偕老婆江嘉年旅行 宠妻40年感情有增无减
梁家辉现身机场一举动体现真实人品 偕老婆江嘉年旅行 宠妻40年感情有增无减
影视圈
13小时前