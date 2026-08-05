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美民调：民主党近10年首夺经济议题优势  特朗普民望跌至3成5

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更新时间：09:50 2026-08-05 HKT
发布时间：09:50 2026-08-05 HKT

据路透社与益普索合作最新民调显示，美国民众认为民主党的经济施政能力优于共和党，为近10年来首见。此外，总统特朗普（Donald Trump）的支持率下滑至35%。

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恐影响中期选举

这项于7月29日至8月3日进行的线上民调显示，伊朗战争推升能源价格等，使特朗普经济施政表现备受考验，恐拖累共和党11月中期选举。民调显示，特朗普支持率由上月的37%降至35%，仅比他第2任期最低支持率高出1个百分点。

在已登记选民中，约37%认为民主党在美国经济政策方面表现较佳，36%支持共和党，另有27%表示不确定或认为其他政党会做得更好。

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伊朗战事推升汽油价格，加剧美国家庭的财务压力。自战争爆发以来，美国汽油价格已飙升逾25%，平均每加仑油价增加超过1美元（约7.84港元）。民调发现，若今天举行国会选举，42%选民会把票投给民主党候选人，37%支持共和党候选人。

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