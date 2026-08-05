Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩修例废除检察官侦查权  改设专责公诉厅新法10月实施

即时国际
更新时间：09:30 2026-08-05 HKT
发布时间：09:30 2026-08-05 HKT

南韩政府昨日（4日）召开由总统李在明主持的国务会议，通过「刑事诉讼法」修正案，全面废除检察官直接侦查权，检察厅也将自10月2日起改组为专责提起公诉的「公诉厅」，检察官未来不再拥有自行侦办案件的权限，刑事司法制度全面迈向「侦查、起诉完全分离」的新体制。

相关新闻：韩股动荡 李在明挨轰民望创新低

旧检察官制曾被质疑政治化

南韩推动检察改革的背景，可追溯至检察机关长期同时掌握侦查权与起诉权，引发权力过度集中的争议。外界批评，检方除了可自行立案、侦查，也掌握是否起诉的决定权，缺乏有效制衡，甚至被质疑可能沦为政治报复工具。

进步派多年来持续主张改革检察制度，也与前总统卢武铉卸任后遭检方调查、最终轻生有关。进步派普遍将此事件视为检察权政治化的象征，因此检察改革成为历届进步派政府的重要政策目标。李在明所属共同民主党主导的检察改革，以「侦查与起诉分离」为核心理念，主张将刑事案件侦查工作交由警察等专责侦查机关负责，检察官则专注于提起及维持公诉，以建立权力分立、相互监督的刑事司法制度。此次通过的「刑事诉讼法」修正案，全面禁止检察官直接侦查及补充侦查，未来仅能要求警方进行追加调查。

恐增无罪判决 延长审判时间

多名法官对新制表达忧虑，认为未来恐增加无罪判决、延长审判时间。一名高等法院资深法官说，未来即使法院认为有必要进一步查明事实，但检察官已不再拥有侦查权而无法提出新证据，只能依靠既有卷宗审理。若证据不足，法院除判决无罪外别无选择，最终受害者可能蒙受损失。另一名法官表示，若警方侦查不充分，检察官可能干脆选择不起诉，因此无罪率本身未必会上升。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
21小时前
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
12小时前
泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体
即时国际
5小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
23小时前
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
影视圈
12小时前
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
时事热话
2小时前
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
2026-08-04 10:00 HKT
梁家辉现身机场一举动体现真实人品 偕老婆江嘉年旅行 宠妻40年感情有增无减
梁家辉现身机场一举动体现真实人品 偕老婆江嘉年旅行 宠妻40年感情有增无减
影视圈
13小时前