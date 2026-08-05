南韩修例废除检察官侦查权  改设专责公诉厅新法10月实施

南韩政府昨日（4日）召开由总统李在明主持的国务会议，通过「刑事诉讼法」修正案，全面废除检察官直接侦查权，检察厅也将自10月2日起改组为专责提起公诉的「公诉厅」，检察官未来不再拥有自行侦办案件的权限，刑事司法制度全面迈向「侦查、起诉完全分离」的新体制。

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旧检察官制曾被质疑政治化

南韩推动检察改革的背景，可追溯至检察机关长期同时掌握侦查权与起诉权，引发权力过度集中的争议。外界批评，检方除了可自行立案、侦查，也掌握是否起诉的决定权，缺乏有效制衡，甚至被质疑可能沦为政治报复工具。

进步派多年来持续主张改革检察制度，也与前总统卢武铉卸任后遭检方调查、最终轻生有关。进步派普遍将此事件视为检察权政治化的象征，因此检察改革成为历届进步派政府的重要政策目标。李在明所属共同民主党主导的检察改革，以「侦查与起诉分离」为核心理念，主张将刑事案件侦查工作交由警察等专责侦查机关负责，检察官则专注于提起及维持公诉，以建立权力分立、相互监督的刑事司法制度。此次通过的「刑事诉讼法」修正案，全面禁止检察官直接侦查及补充侦查，未来仅能要求警方进行追加调查。

恐增无罪判决 延长审判时间

多名法官对新制表达忧虑，认为未来恐增加无罪判决、延长审判时间。一名高等法院资深法官说，未来即使法院认为有必要进一步查明事实，但检察官已不再拥有侦查权而无法提出新证据，只能依靠既有卷宗审理。若证据不足，法院除判决无罪外别无选择，最终受害者可能蒙受损失。另一名法官表示，若警方侦查不充分，检察官可能干脆选择不起诉，因此无罪率本身未必会上升。