中国气象学家首夺 空间科学国际大奖

中国气象局研究员王劲松前日获颁威廉·诺德伯格奖章，并同步获得一颗小行星命名。王劲松成为自1988年奖章设立以来，首位获此殊荣的中国科学家。

《央视新闻》报道，当地时间8月3日，第46届国际空间研究委员会科学大会在意大利佛罗伦萨举办，王劲松荣获威廉·诺德伯格奖章。王劲松为现任国家卫星气象中心主任、风云气象卫星工程总设计师，主持创建了中国国家级空间天气业务体系。

王劲松为国家卫星气象中心主任

报道指，在王劲松及其团队的共同努力下，中国空间天气业务实现从无到有再到国际领先的跨越式发展，成为除美国外，唯一具备日地空间天气全链业务监测能力的国家，相关技术广泛应用到北斗、嫦娥等重大航天工程。

威廉·诺德伯格奖章每两年颁发一次，自2022年起每届授予两位科学家，以表彰获奖者在空间科学应用领域的突出成就与卓越贡献。今年另一位获奖者是美国国家航空航天局日球物理首席科学家大卫·西贝克。