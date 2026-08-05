美国撤销巴西大使签证 报复拒批特朗普提名驻巴大使签证 两国外交战加剧

美国与巴西外交紧张局势再度升级。美联社于周二（8月4日）报道，美国国务院已撤销巴西驻美大使维奥蒂（Maria Luiza Ribeiro Viotti）的签证，以报复巴西政府拒绝核发美国总统特朗普提名的美国驻巴西大使签证。美方直指此举属于对等回应，并透露曾多次延迟行动以给予巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）退让空间，惟对方始终未有屈服。

美方称对等回应 倘接受新大使可速撤决定

知情美国官员透露，美方沟通数周后决定采取对等制裁，但目前巴西驻美大使维奥蒂并未被驱逐出境。官员补充，若巴西政府愿意接受特朗普指定的前佛罗里达州众议院议长佩雷斯（Danny Perez）出任美国驻巴西大使，美方撤销签证的决定可以迅速予以复原。

今次风波发生在卢拉角逐第四个总统任期之际。美联社

据悉，特朗普早在今年6月已提名佩雷斯出任大使，但巴方此前释出讯号，指在今年10月4日巴西大选首轮投票完成前，不会处理该项任命。巴西政府反驳指美方违反国际惯例，未按照《维也纳外交关系公约》在公开提名人选前事先征求巴方同意，强调相关申请仍在评估中，并批评美方撤销签证是出于政治动机，企图干涉巴西大选。

加征关税控列恐怖组织 巴西指美图干预大选

这场外交风波正值巴西大选前夕，政治气氛高度敏感。现年80岁的卢拉正角逐其第四个总统任期，其主要对手为参议员弗拉维奥·博尔索纳罗（Flávio Bolsonaro）。弗拉维奥的父亲、前总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）因涉嫌企图策划政变而被判刑，目前正在服刑。由于博尔索纳罗家族与特朗普阵营关系密切，两国外交冲突被外界视为带有强烈的阵营对立色彩。

在此次签证风波爆发前，美巴两国已屡传摩擦。特朗普早前将巴西两大贩毒集团列为外国恐怖组织，并对巴西多项出口商品加征最高达37.5%的关税。卢拉政府强烈指责美方的一系列施压举动，旨在于10月大选前打压现政府并为右翼对手助选，企图干预巴西内政。