特朗普再现暗杀阴霾 加州男潜入高球场勘查保安被捕 家中搜出大批枪械弹药

美国总统特朗普位于加州洛杉矶地区的高尔夫球场惊传安全威胁。当局周二（8月4日）表示，一名加州男子于周日（2日）在特朗普国家高尔夫俱乐部（Trump National Golf Club）被捕。当时该名男子随身携带弹药、车内藏有已上膛手枪，并在球场内四处拍照录影，疑似在特朗普出席筹款活动前夕暗中监察维安部署。警方随后搜查其住所，再检获大批枪械、防弹衣及写有「令人担忧言论」的笔记本。

鬼祟勘查维安遭逮 口袋藏满空尖弹

洛杉矶县警长部门及《福斯新闻》报道指出，被捕男子为38岁的泰勒（Jeanine John Taele）。案发时，特朗普正准备抵达洛杉矶以南兰乔帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）的特朗普国家高尔夫俱乐部，出席为共和党全国委员会举行的筹款晚宴。

一名身怀枪弹的加州男子于周日（2日）潜入特朗普国家高尔夫俱乐部，疑探查维安保署。美联社

加州特朗普国家高尔夫俱乐部入口。美联社

特朗普近年频频面对暗杀风险。美联社资料图片

周日下午3时半左右，便衣联邦探员发现泰勒在球场内走动并不断拍照及录影，行迹极度可疑，似乎正在观察警方的维安规划。洛米塔（Lomita）警察分局员警接报赶抵现场，查出泰勒早已因涉嫌埃尔塞贡多（El Segundo）警察部门调查的一宗抢劫案而被通缉。警员对其搜身时，直接从其裤口袋内搜出一个装满16发「空尖弹」的弹匣。

车内藏上膛枪 住所再搜出枪械防弹衣

警方随后搜查泰勒停泊在球场停车场的车辆，当场检获一把已上膛手枪及另一个同样装满空尖弹的弹匣。泰勒随即因涉嫌携带隐藏枪械及持有违禁弹药被捕。

由于事态严重，派驻在联邦调查局（FBI）联合反恐特遣部队的刑警取得搜索票，前往泰勒位于唐尼（Downey）的住家进行深入搜查。调查人员在屋内搜出一把非法改装的AR平台步枪、一把1911型.45口径手枪、一个AR平台上机匣、防弹衣、数个大容量弹匣、大批手枪与步枪子弹、两个无线电发射器，以及多本写满「令人担忧陈述」的笔记本。

目前本案已移交洛杉矶县地方检察官办公室评估起诉，并由洛杉矶县警长部门、FBI联合反恐特遣部队以及美国特勤局（U.S. Secret Service）共同扩大侦办，未来或会对泰勒提出更多控罪。警方强调，目前尚未发现此案对周边社区造成实质威胁。

特朗普近年频频面对安全风险，2025年亦曾有一名男子因企图在特朗普位于佛罗里达州的乡村俱乐部发动刺杀，最终被陪审团裁定罪名成立。今次加州球场潜入事件再次引发外界对特朗普人身安全的关注。