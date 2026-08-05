特朗普自家球场70杆连夺两冠 自夸天赋过人惹作弊质疑

美国总统特朗普周日（2日）在旗下社交平台Truth Social宣布，自己在新泽西州贝德明斯特特朗普国家高尔夫球俱乐部（Trump National Golf Club Bedminster）举行的比赛中，以70杆一举夺得老年组及超级老年组冠军。

老年超级老年组一人包办

现年80岁的特朗普更把胜利归功于天赋，扬言自己因忙于处理其他事务，练习时间远比其他参赛者少，「这就叫做天赋，我有，而他们没有！」不过，其低标准杆两杆的惊人成绩，以及多年来屡在自家球场夺冠的纪录，再次引起网民质疑，有人直指除非作弊，否则他不可能打出70杆。

成绩表揭总杆净杆同为70

特朗普在帖文中感谢所有参赛者，称自己在由著名球场设计师法齐奥（Tom Fazio）设计、标准杆72杆的球场，以70杆完成赛事。他写道：「我以70杆胜出，深感荣幸。与其他参赛者不同，我只有很少时间练习，因为我正专注于许多其他事情。」

特朗普随后以大写英文字母强调：「这就叫做天赋，我有，而他们没有！」

今次赛事的老年组开放予50岁或以上会员参加，超级老年组门槛则为65岁。特朗普同时符合两组资格，最终凭同一成绩取得两项冠军。他亦上载一段击球片段，声称是自己的「致胜一击」。

除了网民质疑特朗普的挥杆动作，外界亦关注其70杆究竟是实际总杆，还是扣除差点后的净杆。

同场参赛者扎姆卢特（Philip Zamloot）上载至Instagram的成绩表显示，特朗普的总杆及净杆均为70，意味该轮比赛没有获得差点减杆，相当于以零差点完成全场。

高尔夫球的总杆是球员实际使用的杆数，净杆则是从总杆扣除差点后的成绩。若两者同为70，即代表特朗普以实际70杆、低标准杆两杆完成赛事。

成绩表又显示，扎姆卢特的总杆为77，已是特朗普以外最低成绩，两人相差7杆。一名80岁业余球手以零差点打出70杆，被形容为不少职业级球手也难以稳定做到的佳绩。

网民：看过挥杆觉绝不可能

英国《镜报》引述网民表示：「我看过他的挥杆动作，除非他作弊并从较前的发球台开球，否则绝对不可能打出70杆，完全不可能。」

有网民翻看片段后，亦对特朗普击出的高尔夫球提出各种揣测，戏言球是否「绑着一根绳子」、「受到遥控」，甚至有人在镜头外轻轻用脚踢了一下，否则难以解释高尔夫球为何恰好停在洞口附近。

「致胜一击」未有真正入洞

另一争议是特朗普发布的「致胜一击」片段中，高尔夫球只停在洞口附近，并未真正落入洞内。

批评者指出，特朗普过往被指习惯把接近球洞的短推杆视为「获让杆」（gimme），毋须实际完成最后一推。然而在正式比杆赛中，球员原则上必须把球打进洞内，不能自行宣布入洞。

有网民称，曾多年亲眼观看特朗普打球，亦听过其球僮讲述不同故事，声称特朗普身边的人因畏惧而不敢公开揭发其作弊行为，「而他自己却真的觉得自己很特别」。

屡在旗下球场称王惹议

特朗普长期把自己形容为出色高尔夫球手，并声称已赢得逾40项俱乐部锦标。不过，这些冠军大部分来自其本人拥有或经营的球场，因而不断惹来外界质疑。有网民讽刺：「奇怪的是，他似乎只会在自己的球场胜出。」

体育作家赖利（Rick Reilly）曾出版《作弊总司令：高尔夫球如何解释特朗普》（Commander in Cheat）一书，指控特朗普曾移动球的位置、接受不合规则的短推让杆，以及以不寻常方式宣布自己成为俱乐部冠军。

赖利曾引述特朗普称，每当买下一个新球场，便会独自打一轮，再宣布自己是球场冠军。

特朗普则一直否认作弊，过去曾以场内有其他参赛者、球僮及特勤局人员观看为由，表示自己根本无法造假。

前球僮力撑：曾目睹打出66杆

不过，亦有人为特朗普的球技辩护。曾任特朗普球僮、现为特朗普国际高尔夫俱乐部高球总监的尼波特（John Nieporte）表示，特朗普确实有能力打出极佳成绩。

尼波特称，曾亲眼看见特朗普在俱乐部锦标赛射入60呎长推杆，亦曾目睹他在球场打出66杆，认为外界低估其实力。

特朗普去年亦曾在贝德明斯特球场取得男子老年组冠军，当时公布的总杆为69，扣除两杆差点后，净杆为67。

2023年，特朗普也曾宣布包办老年组及超级老年组冠军，并在帖文中表示：「不知何故，我就是一名优秀的运动员。」他又宣称自己多年来赢得无数高尔夫球比赛，成绩绝非偶然。

未公开逐洞记分卡

今次比赛属于特朗普私人俱乐部的会员赛事，并非美国职业高尔夫球巡回赛。球会至今未公开特朗普的完整逐洞记分卡、使用哪一组发球台，以及详细比赛规则。