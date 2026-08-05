俄乌战争｜黑海货船遭无人机袭击多人伤  土耳其吁各方保航道安全

俄乌在黑海的军事冲突持续升级，并日益波及民用航运。土耳其外交部周二（8月4日）发表声明，证实两艘由土耳其公司所有、分别悬挂巴拿马及喀麦隆国旗的民用货船，在黑海海域遭到无人机袭击，导致多名船员受伤。土方对此深表关切，警告黑海局势可能「失控升级」，并紧急呼吁各方采取具体措施，确保黑海航行安全，以免影响全球食品供应。

「亚沙尔」及「娜杰日达」号遭袭 船员状况受关注

法新社及土耳其媒体报道，土耳其外交部在声明中指出，这两艘不幸遇袭的民用船只，分别被确认为「亚沙尔号」（Yasar）和「娜杰日达号」（Nahide）。监测网站MarineTraffic显示，它们分别悬挂巴拿马国旗和喀麦隆国旗。

声明称，两船于周一（3日）晚间离开俄罗斯新罗西斯克港（Novorossiysk）后不久遭到无人机袭击。袭击造成多人受伤，土方表示「他们的状况正受到密切关注」。目前尚无组织或国家公开认领这次袭击。

土耳其促各方紧急降温 忧食品供应连锁反应

对于黑海战火再次波及民用船只，土耳其外交部表达了强烈担忧。外交部说：「我们对俄乌在黑海不断升级的冲突深表关切，尽管我们已多次发出警告，但冲突仍在影响民用航运。」

作为黑海重要临海国及曾促成黑海粮食倡议的调停者，土方呼吁各方「紧急采取具体措施，确保黑海航行安全」，以免紧张局势「失控升级」警告一旦若民用航运持续受威胁，可能进一步影响全球粮食及食品供应的连锁反应。

黑海航运风险急剧飙升 屡有民船不幸遇袭

事实上，随著俄乌两国加大在黑海的军事对抗力度，该区域的民用航运风险在最近数周急剧飙升。

这并非首次有土耳其相关船只在黑海不幸遇袭。今年6月下旬，一艘土耳其渔船在克里米亚海岸附近的黑海海域捕鱼时遭到袭击，事件不幸造成一人死亡、四人受伤。