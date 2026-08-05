泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体

泰国一名女子日前带同4岁女儿，乘搭阿联酋廉航杜拜航空（flydubai）客机由杜拜返回曼谷，途中服用安眠药调整时差，未料熟睡期间疑遭邻座男乘客猥亵。女子醒来后感到臀部衣物湿透，裤上更留下不明白色液体，当场情绪崩溃。

女事主称，涉事巴基斯坦籍男子起初否认指控，其后在机组人员查问下承认过错，痛哭并跪下道歉。客机抵达曼谷廊曼国际机场后，警方登机将男子带走调查。

不过，泰国传媒强调，目前大部分案情均来自女事主的社交平台帖文，警方及航空公司尚未完整公布调查结果，涉事男子的刑事责任仍有待司法程序裁定。

起飞前已觉邻座行为古怪

综合泰国传媒报道，女事主周一（3日）与4岁女儿乘坐杜拜航空航班回国。她坐在32A座位，女儿坐在旁边，而一名据称30岁的巴基斯坦籍男子则坐在32C。

女子表示，客机准备由杜拜起飞时，已察觉男子行为异常。对方不时把手臂越过座位界线，放在她的座椅及扶手位置，令她感到不自在。

她当时并未与对方争执，其后因希望调整时差而服下安眠药，再与女儿盖上毛毡睡觉。由于药物作用，她很快便进入熟睡状态。

女事主忆述，睡梦期间隐约感到有人触碰她右边臀部，随后察觉该处衣物湿湿的。她最初以为只是自己的错觉，未有立即意识到可能遭人侵犯。

醒来后，她发现邻座男子不时望向自己，又故意把身体靠近她座位前方的娱乐萤幕，手亦再次伸入其私人空间，行为令她愈来愈不安。

当航班尚余约一个半小时便抵达泰国时，她检查衣物，赫然发现裤子右后方留有白色液体痕迹，怀疑有人趁她熟睡时作出猥亵行为。

女事主表示，看到裤上的痕迹后极度震惊，难以相信有人会在客机上、甚至在她年幼女儿身旁作出这种行为。

她立即通知机舱服务员，讲述睡梦中被触碰及发现衣物湿透的经过。一名泰籍机组人员其后检视她的裤子，亦看到有关白色污渍，随即向其他机组人员报告。

泰国网站Sanook报道，机组人员其后把涉事男子叫到一旁查问，并安排联络地面警方。

事主称男子痛哭跪地道歉

据女事主的说法，涉事男子最初否认曾经猥亵她，但在机组人员进一步查问后，承认曾作出不当行为，随即痛哭、跪下及不断道歉，希望获得原谅。

女子拒绝和解，坚持报警及追究到底。她表示，事件已对她造成严重心理冲击，不能因为对方道歉便当作没有发生。

不过，泰国传媒提醒，男子是否曾经认罪或道歉，目前仍主要来自女事主的单方面陈述，须等待机组人员、警方及其他乘客作供，并结合衣物化验、座位纪录及机上证据确认。

据报，客机抵达廊曼国际机场后，执法人员登上客机，将涉事男子带走问话。女事主亦前往廊曼警署报案，要求警方依法处理。案件现由廊曼警方、旅游警察及入境部门跟进，调查人员或会检取女事主的衣物进行化验，并向机组人员及附近座位乘客录取口供。

截至目前，杜拜航空未有公开回应事件，泰国警方亦尚未公布涉事男子被控的具体罪名及其是否获准保释。

女事主其后把经历上载至社交平台，希望提醒其他旅客提高警觉。她表示，自己经常出国及乘坐飞机，过去从未遇过同类事件，亦没想过在机舱这种狭窄、乘客众多的环境中，仍可能遭到侵犯。

她呼吁旅客即使身处飞机上也不能掉以轻心，尤其是独自带同孩子出行、需要服药或准备在长途航班上睡觉时，应留意邻座乘客有否作出越界行为。

航空安全专家：感不安应立即求助

航空安全及旅客权益人士指出，若乘客在起飞前或飞行途中感到受威胁，应立即通知空中服务员，毋须等待飞机降落前才求助。机组人员可视乎情况替乘客调位、分隔涉事双方，并在飞机抵达前通知地面警方。

如怀疑遭受性侵犯，事主在安全情况下应尽量保留证据，包括涉事衣物、毛毡、座位编号、登机证及目击者资料，避免清洗可能附有生物证据的物品，并尽快接受医疗检查及报案。

专家同时强调，事主因长途旅程服用药物或在机上入睡，绝不代表同意他人触碰身体，亦不应因此受到责怪。惟目前案件仍在调查阶段，所有指控及涉事男子是否需要承担刑事责任，仍须由警方搜证及法院依法裁定。