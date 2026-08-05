俄乌战争｜乌男遭俄无人机市集绕圈「猎杀」 追逐近40秒引爆奇迹生还｜有片

乌克兰南部赫尔松市（Kherson）周二（4日）发生无人机袭击，网上流传一段影片，一架被指属俄军的第一身视角（FPV）自杀式无人机，在市集低空「追击」一名52岁蔬果摊贩。男子绕着货车不断走避，无人机却紧随其后，情景如猫捉老鼠，最终俯冲至其身旁爆炸，男子最终奇迹生还，但遭受爆炸伤、弹片割伤及脑震荡。乌克兰指俄军「猎杀」平民，形容事件是另一宗战争罪。

绕货车左闪右避 无人机穷追不舍

片段由乌克兰国家警察发布，可见事发于赫尔松一个露天市集。男子以货车作为蔬果摊档，发现无人机逼近后，立即绕着货车奔跑，企图利用车身遮挡无人机视线。

无人机却像「猫捉老鼠」般低飞尾随，并多次改变方向追赶男子。约39秒的片段显示，无人机一度在其头顶附近盘旋，待男子停下及躲到车旁时，突然俯冲撞向地面，随即爆出巨大火球，浓烟升上半空。

路透社按照片段中的建筑物、道路布局及植物，配合衞星图片和历史影像，确认拍摄地点位于赫尔松，但未能独立核实拍摄日期。乌克兰警方及外长西比哈（Andrii Sybiha）均称，事件发生于周二。

妻子先逃离 男子向无人机展示蔬菜求饶

伤者名叫尤里（Yurii），现年52岁，来自尼古拉耶夫州。乌克兰当局其后发布他在医院病床接受访问的片段。

尤里表示，当日早上与妻子到赫尔松摆卖蔬果，刚撑起太阳伞及开始卸下货箱，便听到无人机的嗡嗡声，惟一开始未能看见其位置。

他忆述，无人机突然从市集后方的灌木丛飞出，飞行高度非常低。妻子立即逃走，无人机其后转向追逐他。尤里一度拿起蒜头并指向摊档上的蔬菜，希望让操控者知道自己只是普通摊贩，并非军人，但无人机仍未停止追击。

尤里说：「四周都是空旷平原，根本无处可逃。真的非常可怕。」其妻最终安全逃离，未有受伤。

爆炸发生后，尤里被气流推倒，双腿及背部遭弹片击中，并出现爆炸伤及脑震荡。乌克兰传媒形容，他能够在自杀式无人机近距离爆炸下生还，堪称奇迹。

泽连斯基在社交平台X发文称：「今天，很多人都被另一段俄罗斯在赫尔松对平民进行无人机『狩猎』的影片震惊。」他指，类似针对普通民众的「狩猎」每天都在赫尔松发生，呼吁国际社会向莫斯科施压制止。

俄罗斯国防部暂未回应今次赫尔松市集袭击，但俄方一直否认蓄意针对平民。莫斯科同时指控乌克兰以无人机及长程导弹袭击俄罗斯民用地区。

赫尔松位于第聂伯河西岸，俄军在2022年11月撤离市区后，仍控制河流东岸地区。由于两岸距离有限，俄军FPV无人机可轻易飞越河面，袭击市内行人、车辆、巴士及救援人员。