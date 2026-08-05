伊朗局势｜美财长料今明达协议重开霍尔木兹海峡 传伊拟全权控制船只进入

美国与以色列攻打伊朗引发的战事持续5个月，霍尔木兹海峡的控制权，逐渐由战争的附带问题演变成谈判核心。报道指伊朗与阿曼正磋商临时通航方案，德黑兰要求全权管制进入波斯湾的船只，并对离开海峡的船舶保留监察及必要时介入的权力。若方案落实，将显著扩大伊朗对这条全球主要石油航道的实际控制。

伊朗：目前只与阿曼磋商

与此同时，美国财长贝森特周二（4日）表示，美伊最快可于周二或周三达成重开海峡的协议。不过，伊朗仍否认与华盛顿直接谈判，强调目前只与阿曼磋商。

美国财长贝森特周二（4日）表示，美伊最快可于周二或周三达成重开霍尔木兹海峡的协议。美联社

伊朗否认与华盛顿直接谈判，强调目前只与阿曼磋商。美联社

美国与以色列攻打伊朗引发的战事持续5个月，霍尔木兹海峡的控制权，逐渐由战争的附带问题演变成谈判核心。美联社

伊朗新闻电视台在当地星期二引述一名伊朗高级官员报道，美国政府试图阻挠伊朗与阿曼之间关于霍尔木兹海峡管理的持续谈判，而虽然受到美方阻挠，但有关谈判已进入新阶段。

路透社引述一名参与会谈的伊朗高级消息人士报道，根据德黑兰提出的临时安排，所有进入霍尔木兹海峡、驶往波斯湾的商船，均须使用由伊朗控制的航线，并由伊方全权管理。

至于离开波斯湾的船只，航线将位于伊朗与阿曼之间的水域。船舶离开前须通知伊朗，再由阿曼批准通行。伊朗亦要求保留掌握离境船舶资料，以及在认为有安全需要时介入的权力。

该名官员表示，这只是双方目前磋商的概括构想，细节尚未敲定，但伊朗似乎不会在核心要求上退让。

由「全管」退至「管入不管出」

伊朗官员称，德黑兰已经展现一定程度的弹性。伊方最初要求全面控制船只进出霍尔木兹海峡，如今改为全权管理入口，而出口主要交由阿曼批准，但伊朗仍保留监察权。

阿曼上月曾提出由两国平均分配航道，并联同区内国家共同管理海峡，但被伊朗拒绝。德黑兰认为，平均分配航线并不能解决其国家安全忧虑，亦反对其他国家或外部势力参与海峡管理。

伊朗坚持，霍尔木兹海峡应按照两国各自管辖水域，由伊朗与阿曼共同处理，不应交由地区组织或其他国家管理。

两航道制度沿用逾半世纪

霍尔木兹海峡位于伊朗与阿曼之间，是波斯湾通往印度洋的唯一海上出口，全球约两成石油运输须经此航道。

根据1968年建立、获联合国认可的船舶分道航行制度，海峡设有两条互相分隔的航道，供船只进出波斯湾。航线分别穿越伊朗及阿曼水域，但海峡一直被国际社会视为国际航道，商船依法享有过境通行权。

美伊战争2月底爆发后，海峡大部分时间处于封闭或高度受限状态。船舶遇袭、海上封锁及水雷威胁，导致航运量大跌，能源及保险成本急升。

美财长：不容伊朗向船只收费

美国财长贝森特周二接受美国财经频道CNBC访问时表示，美国与伊朗可能于周二或周三达成协议，重新开放霍尔木兹海峡。

贝森特说：「我们正与伊朗方面谈判，我认为有机会在今天或明天达成协议，开放海峡，并令这场冲突朝更正常化的方向发展。」

被问及伊朗日后会否向商船收取通行费时，贝森特表示，协议内容应是保障船舶「自由通行」，而非容许伊朗征收过路费。

他又称，海峡恢复通航后，不仅能源价格有望下降，化肥、精炼石油产品及各类工业气体的价格亦可能回落。

美国国务卿鲁比奥于当地周二在国务院向传媒表示，目前最紧迫、最受关注的问题就是霍尔木兹海峡问题，美方正参与阿曼和伊朗之间的相关对话及谈判，讨论如何在短期内能让更多船只安全通过该海峡。

特朗普发「斩首」最后通牒

美国总统特朗普周一称，美伊对话已经展开，并把今次磋商形容为伊朗签署协议的「最后机会」。

特朗普警告，若德黑兰拒绝达成协议，美国可能发动针对伊朗领导层的「斩首行动」。他表示，希望在采取军事手段前，给予伊朗最后一次机会，又强调美方已准备好随时恢复大规模攻击。

路透：美军精准长程导弹「几乎用尽」

不过，在特朗普再度发出军事威胁之际，美军武器库存却传出警号。路透社引述多名了解内部数据的消息人士报道，美国陆军在对伊朗开战5个月以来，已消耗「几乎全部」可用的高精准长程地对地导弹。

受影响武器主要包括陆军战术导弹系统（ATACMS），以及较新型的精准打击导弹（PrSM）。另一名消息人士称，美军亦已使用略少于全球库存一半的「战斧」巡航导弹。报道指有关情况引起外界关注，由于先进导弹产量有限，即使军工企业加快生产，补充库存仍需较长时间。