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SpaceX火箭残骸周四撞月球 将留达30米陨石坑

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更新时间：19:00 2026-08-04 HKT
发布时间：19:00 2026-08-04 HKT

美国太空探索科技公司（SpaceX）的一件废弃火箭残骸，预计将于明天（5日）以高速正面撞击月球 。科学家估计，这次撞击的威力相当于3吨TNT炸药，不仅会产生瞬间闪光，还会扬起超过100万公斤（约1000吨）的月表碎屑，并在月球表面留下一个直径达20至30米、深约5米的大型陨石坑。

SpaceX火箭。美联社图片
SpaceX火箭。美联社图片

这次撞击的「主角」是SpaceX旗下「猎鹰九号」（Falcon 9）运载火箭的第二节（上面级），该残骸长约12米、重约4.5吨。该枚火箭于去年（2025年）1月发射升空，当时负责运载美国萤火虫太空公司（Firefly Aerospace）的「蓝色幽灵一号」（Blue Ghost-1）登月器，以及日本ispace公司的「强韧号」（Resilience，白兔-R任务2）登月器。在完成任务后，火箭第二节便在太空中处于无人控制的漂流状态，SpaceX亦无法阻止其受重力牵引撞向月球。

根据最新预测，撞击将于北美东部时间5日凌晨2时34分32.9秒（香港时间5日下午2时34分32.9秒）发生。由于届时月球在北美及南美部分地区处于理想的观测仰角，加拿大中部、东部、美国东部、加勒比海以及南美洲部分地区将成为地面的最佳观测地点。

届时，该火箭残骸将以每秒约2.43公里（约7倍音速）撞击被太阳部分照亮的月球正面，靠近爱因斯坦陨石坑（Einstein Crater）的边缘区域。撞击预计会向太空激起高达75至100公里的岩石与尘埃柱，大多数碎片最终会因重力落回月表。

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