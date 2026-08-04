南韩罕见高温︱中暑2221宗19人死 釜山等多地破40°C

高温天气不单影响日本，南韩近日遭遇历史罕见高温。。南韩疾病管理厅今日（4日）公布的数据显示，截至周一（3日），全国累计报告中暑病例2221例，其中19人死亡。

庆尚南道达42.5°C

南韩民众玩水解暑。美联社

韩国气象厅数据显示，庆尚南道梁山日间气温连续五天超过40°C，周日（2日）更达42.5°C，刷新南韩有气象观测记录以来最高气温纪录。釜山等多地当天气温也突破40°C。自1973年以来，南韩日间气温连续三天以上达到40°C的情况仅出现过三次。



南韩气象厅3日针对首尔部分地区及京畿道发布高温警报，并于4日将高温警报范围扩大至整个首尔市。南韩气象部门预计，本轮高温天气仍将持续数日。

高温天气仍持续数天

南韩总统李在明今日要求从根本上完善国家危机管理体系，以应对日益常态化的极端天气。李在明当天在国务会议上说，随著空调使用量激增，应加强电力系统检查，保障民众正常生活。极端天气正逐渐成为常态，南韩需要从根本上完善国家危机管理体系。